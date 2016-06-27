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    Источник: Широков избил Мамаева, заступившись за Слуцкого

    Стали известны подробности появления рассечения над бровью у полузащитника сборной России Павла Мамаева. Сообщается, что хавбека «Краснодара» в преддверии матча с Уэльсом ударил капитан национальной команды Роман Широков.

    «После матча со Словакией Мамаев зашел в раздевалку сборной и начал возмущаться, что Леонид Слуцкий выпустил его только во втором тайме. «Мертвые словаки, с ними даже вничью стыдно играть, а мы про..... этим лохам. Ну а х..., если тренер ставит в состав это г...но (и показывает при этом на Нойштедтера) и только в перерыве выпускает нормальный состав», — почти орал Мамаев. Слуцкий при этом находился в раздевалке и все сказанное адресовалось, конечно, ему. При этом Леониду Викторовичу удалось сдержать свои эмоции, и он просто предложил Мамаеву успокоиться и извиниться. Тот промолчал и ушел в душ.

    На следующий день Слуцкий еще раз предложил Мамаеву извиниться перед всеми футболистами. Мамаев на это отреагировал резко, стал орать, что не понимает вообще, о чем идет речь. Слуцкий разозлился и намекнул на то, что не зря в свое время убрал его из ЦСКА. Мамаев еще больше распалился и стал оскорблять Слуцкого. Словесная перепалка продолжалась еще несколько минут.

    На плановых занятиях в тренажерном зале Мамаев опять пустился в пространные рассуждения о профпригодности Слуцкого. И тут уже не выдержали нервы у Широкова. Он подошел и резко ударил Павла в глаз. Игроки ЦСКА тут же окружили Мамаева и дали понять, что если тот начнет рыпаться, получит еще не один раз. Мамаев сразу притих и больше не открывал свой рот на Слуцкого. В итоге открытая тренировка началась без Мамаева, который по официальной версии ушибся в тренажерном зале. Потом уже на установке перед матчем с Уэльсом Слуцкий совершенно спокойно сказал Мамаеву: «Если ты такой крутой, иди и докажи это в игре». И Мамаев действительно вышел в стартовом составе», – сообщает источник, близкий к ситуации.

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    Источник: Life

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    27.06.2016 13:43
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    Комментарии78
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      Рейтинг: +979

      TUMS 29 июня 2016, 01:32

      Если это не утка, тогда понятно почему не бегали, а ходили по полю.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 28 июня 2016, 23:22

      кто этот источник?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 27 июня 2016, 23:23

      Ну фуфел в жизни, он фуфел и в игре! СССука!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 27 июня 2016, 22:17

      бред

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 27 июня 2016, 21:21

      Повреждение после удара в глаз?Над бровью рассечение.После такого удара у Мамаева на второй день была бы существенная гематома.Да и не вышел бы он на игру.Сомневаюсь,что игроки поддержали бы тренера и Широкова,обступив Мамаева.Их не за что было поддерживать.Ведь слова,адресованные Слуцкому,не вылетели бы,не имей союзников Мамаев.К таким,наверняка,можно причислить Глушакова,Иванова,Торбинского,
      Смолова.Скорее всего-утка.

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 27 июня 2016, 21:05

      Откуда инфа?

      2
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 27 июня 2016, 19:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дзага абсолютно ничем не помог бы . Дзага, на очень маленьком умственном уровне уровне , а одно рвение и страсть не помогут. Уважаемый Хамстер, любой игрок в России не способен играть на высоком уровне. Ни Акинфеев , не Дзагоев , Не Глушаков, ни кто.

      -6
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 > СЛАВА 81 27 июня 2016, 23:25

      Интересный загибон, при чём тут умственные способности футболиста и его способность играть? Возник вопрос о твоих умственных способностях, если ты проводишь такие необоснованные параллели?

      3
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 27 июня 2016, 19:49

      Широкова тоже ударить надо.

      0
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      Рейтинг: +28

      absurd9 27 июня 2016, 18:20

      Не устану повторять. Тихий гон вся эта история, это лайф ньюс как всегда из мухи пытается сделать глобальный скандал. Ну нах.. нужны такие очевидные фейки? А дибили схавают, раскрутят и ещё где-нить на ток-шоу центр-х каналов обмусолят... Совсем народ не уважают, обос..сь эти говноногие, нет бы смириться и исправить аховое положение в нашем футболе, так они пихают какую-то ересь. Не там причина!

      -3
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 27 июня 2016, 18:01

      Да был замес, базарю! манькамаев то есть дикосос, кругом по всем крупным новостным порталам эту новость мусолят, дыма без огня не бывает. Просто видимо все молчат из сборной, т.к. мутко предупредил - кто пизданет че, пойдет в первых рядах на Гей Параде в украине

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