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  • Витсель намерен уйти из «Зенита». РФПЛ составила календарь нового сезона. Дайджест событий дня

Витсель намерен уйти из «Зенита». РФПЛ составила календарь нового сезона. Дайджест событий дня

Хорватию не дисквалифицировали

УЕФА принял решение наложить крупный штраф в размере 100 тысяч евро на Хорватский футбольный союз за беспорядки во время матча ЧехияХорватия (2:2), хотя некоторые футболисты хорватской команды всерьез боялись дисквалификации. Виновниками остановки игры на несколько минут стали фанаты хорватской сборной, бросавшие на поле петарды и подравшиеся между собой на трибунах.

Ван Гаал – в числе кандидатов на пост тренера «Милана»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал может стать новым тренером «Милана». Голландец угодил в шорт-лист итальянского клуба наряду с Франком де Буром и Андре Виллаш-Боашем. «Милан» планирует определиться с кандидатурой главного тренера до 7 июля – перед началом подготовки к сезону-2016/17.

Карасев может отсудить матч плей-офф Евро-2016

Член судейского комитета УЕФА Николай Левников сообщил, что у российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым велики шансы получить назначение на серию плей-офф чемпионата Европы-2016. «Карасев хорошо отсудил два своих матча и получил положительную реакцию от судейского комитета. Все отлично у всей судейской бригады. Он выполнял все инструкции, которые предписывала УЕФА. Очень хорошо физически подготовлен, правильно читал игру, поэтому оставил позитивное мнение о судействе российской бригады», – рассказал Левников.

Пять крутых вещей и достижений 2-го тура Евро

Роналду забил лучший гол сезона в Лиге чемпионов по мнению болельщиков

Точный удар нападающего «Реала» Криштиану Роналду в ворота «Ромы» в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов был признан самым красивым в минувшем розыгрыше этого турнира. Гол португальца набрал сразу 36% голосов. Напомним, «Реал» победил римлян со счетом 2:0 и впоследствии добрался до финала ЛЧ, где удачнее выполнил серию пенальти в игре с «Атлетико».

Шесть по пятьдесят. Почему Роналду получит «Золотой мяч», хотя не победит на Евро

Витсель сообщил о своем желании уехать в Италию

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель планирует продолжить карьеру за пределами РФПЛ. Бельгиец рассчитывает попробовать свои силы в итальянском чемпионате, где им интересуются «Ювентус» и «Наполи». «Выступление в России было хорошим приключением для меня, но пришло время что-то менять. Не знаю, где я буду выступать в следующем сезоне, но мне очень нравится итальянский футбол. Считаю, что переход в Серию А был бы правильным шагом для меня», – отметил Витсель.

«Рубин» обзавелся швейцарским защитником

Казанский «Рубин» подписал контракт со швейцарским игроком «Грассхоппера» Морицем Бауэром. 24-летний защитник получил 23-й номер и расхвалил свое новое место работы на все лады: «Рубин» – фантастический клуб. Это большая честь выступать за него. Когда поступило предложение, я сразу решил, что хочу здесь играть. Знаю, что самая известная победа в истории «Рубина» – победа над «Барселоной» со счетом 2:1 в Лиге чемпионов. В прошлом году «Рубин» играл в Лиге Европы. Надеюсь, мы вместе сделаем все возможное, чтобы подняться на вершину».

Каборе – полноправный игрок «Краснодара»

В прошлом сезоне полузащитник «Кубани» Шарль Каборе выступал за «Краснодар» на правах аренды, а теперь подписал с этим клубом полноценный контракт до 2019 года. К команде футболист сборной Буркина-Фасо присоединится 26 июня.

РФПЛ опубликовала календарь матчей на следующий сезон

Стал известен проект календаря российской Премьер-лиги на сезон-2016/17. 23 июля состоится матч за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом», а уже 29 июля пройдет первый тур чемпионата страны, в котором армейцы отправятся на выезд в Махачкалу, санкт-петербургский клуб примет «Уфу», а «Спартак» сыграет дома с «Арсеналом». Известны и остальные матчи стартового тура РФПЛ-2016/17.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Россия Милан Рубин Реал Зенит Краснодар Роналду Криштиану Каборе Шарль Витсель Аксель Бауэр Мориц ван Гаал Луи Карасев Сергей
Комментарии (2)
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lihindic
1466484788
игрочишка
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mik1954
1466504393
Что же, очень жаль буде если Аксель уйдет....
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