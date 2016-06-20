Витсель намерен уйти из «Зенита». РФПЛ составила календарь нового сезона. Дайджест событий дня

Хорватию не дисквалифицировали

УЕФА принял решение наложить крупный штраф в размере 100 тысяч евро на Хорватский футбольный союз за беспорядки во время матча Чехия – Хорватия (2:2), хотя некоторые футболисты хорватской команды всерьез боялись дисквалификации. Виновниками остановки игры на несколько минут стали фанаты хорватской сборной, бросавшие на поле петарды и подравшиеся между собой на трибунах.

Ван Гаал – в числе кандидатов на пост тренера «Милана»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал может стать новым тренером «Милана». Голландец угодил в шорт-лист итальянского клуба наряду с Франком де Буром и Андре Виллаш-Боашем. «Милан» планирует определиться с кандидатурой главного тренера до 7 июля – перед началом подготовки к сезону-2016/17.

Карасев может отсудить матч плей-офф Евро-2016

Член судейского комитета УЕФА Николай Левников сообщил, что у российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым велики шансы получить назначение на серию плей-офф чемпионата Европы-2016. «Карасев хорошо отсудил два своих матча и получил положительную реакцию от судейского комитета. Все отлично у всей судейской бригады. Он выполнял все инструкции, которые предписывала УЕФА. Очень хорошо физически подготовлен, правильно читал игру, поэтому оставил позитивное мнение о судействе российской бригады», – рассказал Левников.

Пять крутых вещей и достижений 2-го тура Евро

Роналду забил лучший гол сезона в Лиге чемпионов по мнению болельщиков

Точный удар нападающего «Реала» Криштиану Роналду в ворота «Ромы» в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов был признан самым красивым в минувшем розыгрыше этого турнира. Гол португальца набрал сразу 36% голосов. Напомним, «Реал» победил римлян со счетом 2:0 и впоследствии добрался до финала ЛЧ, где удачнее выполнил серию пенальти в игре с «Атлетико».

Шесть по пятьдесят. Почему Роналду получит «Золотой мяч», хотя не победит на Евро

Витсель сообщил о своем желании уехать в Италию

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель планирует продолжить карьеру за пределами РФПЛ. Бельгиец рассчитывает попробовать свои силы в итальянском чемпионате, где им интересуются «Ювентус» и «Наполи». «Выступление в России было хорошим приключением для меня, но пришло время что-то менять. Не знаю, где я буду выступать в следующем сезоне, но мне очень нравится итальянский футбол. Считаю, что переход в Серию А был бы правильным шагом для меня», – отметил Витсель.

«Рубин» обзавелся швейцарским защитником

Казанский «Рубин» подписал контракт со швейцарским игроком «Грассхоппера» Морицем Бауэром. 24-летний защитник получил 23-й номер и расхвалил свое новое место работы на все лады: «Рубин» – фантастический клуб. Это большая честь выступать за него. Когда поступило предложение, я сразу решил, что хочу здесь играть. Знаю, что самая известная победа в истории «Рубина» – победа над «Барселоной» со счетом 2:1 в Лиге чемпионов. В прошлом году «Рубин» играл в Лиге Европы. Надеюсь, мы вместе сделаем все возможное, чтобы подняться на вершину».

Каборе – полноправный игрок «Краснодара»

В прошлом сезоне полузащитник «Кубани» Шарль Каборе выступал за «Краснодар» на правах аренды, а теперь подписал с этим клубом полноценный контракт до 2019 года. К команде футболист сборной Буркина-Фасо присоединится 26 июня.

РФПЛ опубликовала календарь матчей на следующий сезон

Стал известен проект календаря российской Премьер-лиги на сезон-2016/17. 23 июля состоится матч за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом», а уже 29 июля пройдет первый тур чемпионата страны, в котором армейцы отправятся на выезд в Махачкалу, санкт-петербургский клуб примет «Уфу», а «Спартак» сыграет дома с «Арсеналом». Известны и остальные матчи стартового тура РФПЛ-2016/17.