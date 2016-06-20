Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В стартовом туре РФПЛ ЦСКА сыграет на выезде с «Анжи», «Спартак» примет «Арсенал»

    Стал известен проект календаря российской Премьер-лиги на следующий сезон. 23 июля состоится матч за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом», а уже 29 июля пройдет первый тур чемпионата страны.

    Стоит отметить, что уже в третьем туре РФПЛ ЦСКА и «Зенит» встретятся вновь.

    Расписание всех матчей 1-го тура:

    «Спартак» — «Арсенал»

    «Рубин» — «Амкар»

    «Анжи» — ЦСКА

    «Оренбург» — «Ростов»

    «Зенит» — «Уфа»

    «Урал» — «Локомотив»

    «Томь» — «Краснодар»

    «Терек» — «Крылья Советов».

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2016 18:26
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      М_у_Х_а_М_м_А_д_ 24 июня 2016, 19:08

      Думаю Анжи прибавит в этом сезоне)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      forward163 22 июня 2016, 07:38

      У Крыльев тратиться с тереком в начале чемпионата гонять) и походу на 1-1)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 июня 2016, 00:28

      Оренбург классно стартует в РПЛ)))Болелам повезло...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 20 июня 2016, 21:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      «Спартак» примет «Арсенал»
      -----
      Свиной тренер снова пойдёт в раздевалку соперника поздравлять.

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 20 июня 2016, 20:59

      динамо 5 - 0 тюмень

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 20 июня 2016, 20:58

      спартак 3 - 0 арсенал
      рубин 2 - 0 амкар
      анжи 1 - 3 цска
      оренбург 2 - 4 ростов
      зенит 4 - 0 уфа
      урал 0 - 2 локомотив
      томь 1 - 3 краснодар
      терек 2 - 1 крылья советов

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      robocop > NEYMAR DYNAMO MOSKOW 20 июня 2016, 21:01

      днищу другое расписание надо смотреть...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73

      MonTee > NEYMAR DYNAMO MOSKOW 20 июня 2016, 21:11

      Как можно прогнозировать счета в матчах, если трансферное окно еще открыто и неизвестно кто как усилится, или же наоборот....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 20 июня 2016, 20:42

      Верю в Спартак! Удачи!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      robocop > семенчик 20 июня 2016, 20:59

      если реально не усилятся - вряд ли поднимутся выше 5-го места,да и в ЛЕ быстро вылетят.На одном энтузиазме и своих воспитанниках сейчас далеко не уедешь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc > robocop 20 июня 2016, 21:23

      Особенно когда своих воспитанников разбазариваем направо и налево

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      Мехдин 20 июня 2016, 19:55

      Стал известен проект календаря российской Премьер-лиги на следующий сезон. 23 июля состоится матч за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом», а уже 29 июля пройдет первый тур чемпионата страны.

      Стоит отметить, что уже в третьем туре РФПЛ ЦСКА и «Зенит» встретятся вновь.

      Расписание всех матчей 1-го тура:

      «Спартак» — «Арсенал»

      «Рубин» — «Амкар»

      «Анжи» — ЦСКА

      «Оренбург» — «Ростов»

      «Зенит» — «Уфа»

      «Урал» — «Локомотив»

      «Томь» — «Краснодар»

      «Терек» — «Крылья Советов».

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      klyukin 20 июня 2016, 19:36

      зенит дома уфу раскатает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 20 июня 2016, 19:03

      Что-то не самый интересный тур!Ни одного Топ-матча!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Parham 20 июня 2016, 20:06

      Шпартак -Тула чем не топ(шутка)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > vit1903 20 июня 2016, 20:38

      Шутки за 300.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО > Parham 20 июня 2016, 21:04

      У нас мало хороших команд, что бы в каждом туре играть топ матчи

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11