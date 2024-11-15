Агкацев разобрал момент с ударом по его воротам с центра поля

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев дал комментарии после победы сборной России в товарищеском матче с Брунеем.
- Россияне разгромили соперника со счетом 11:0.
- Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.
- Агкацев вышел на замену сразу после перерыва вместо Ильи Лантратова.
- На 74-й минуте ему едва не забили ударом с центра поля.
– Я рад дебютировать за сборную. Получилась интересная игра для болельщиков, с большим количеством голов.
Атмосфера совсем другая, нежели в матчах за «Краснодар».
– Момент во втором тайме. Что скажете?
– Видел, что разбегается парень. Он классно пробил, по хорошей траектории.
Неудобно было ловить из‑за перекладины – сделал так, как сделал. Рабочий момент.
– Что делать голкиперу, когда так мало моментов?
– Держать концентрацию и включиться в нужный момент.
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