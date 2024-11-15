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    • Агкацев разобрал момент с ударом по его воротам с центра поля

    Агкацев разобрал момент с ударом по его воротам с центра поля

    Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев дал комментарии после победы сборной России в товарищеском матче с Брунеем.

    – Я рад дебютировать за сборную. Получилась интересная игра для болельщиков, с большим количеством голов.

    Атмосфера совсем другая, нежели в матчах за «Краснодар».

    – Момент во втором тайме. Что скажете?

    – Видел, что разбегается парень. Он классно пробил, по хорошей траектории.

    Неудобно было ловить из‑за перекладины – сделал так, как сделал. Рабочий момент.

    – Что делать голкиперу, когда так мало моментов?

    – Держать концентрацию и включиться в нужный момент.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.11.2024 23:59
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