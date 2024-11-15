Агкацев разобрал момент с ударом по его воротам с центра поля

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев дал комментарии после победы сборной России в товарищеском матче с Брунеем.

Россияне разгромили соперника со счетом 11:0.

Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.

Агкацев вышел на замену сразу после перерыва вместо Ильи Лантратова.

На 74-й минуте ему едва не забили ударом с центра поля.

– Я рад дебютировать за сборную. Получилась интересная игра для болельщиков, с большим количеством голов.

Атмосфера совсем другая, нежели в матчах за «Краснодар».

– Момент во втором тайме. Что скажете?

– Видел, что разбегается парень. Он классно пробил, по хорошей траектории.

Неудобно было ловить из‑за перекладины – сделал так, как сделал. Рабочий момент.

– Что делать голкиперу, когда так мало моментов?

– Держать концентрацию и включиться в нужный момент.

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