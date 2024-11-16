Карпин считает, что Чалов не забил Брунею по двум причинам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что Федор Чалов не смог забить Брунею в товарищеском матче.

Россияне разгромили соперника со счетом 11:0.

Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.

Чалов вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.

– Мешало ли Федору Чалову то, что он хотел забить? Почему он был не так эффективен?

– Думаю, что всe вместе. У него было слишком большое желание забить. И если судить по игре, то можно сказать, что он не совсем находится в тонусе.

Мы говорили перед игрой, почему вызвали Чалова. Лучшая поддержка для нападающего – это забитые мячи. К сожалению, это не получилось.

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