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    • Генич предлагал задействовать Дзюбу на матче Россия – Бруней: «Это было бы высшим троллингом»

    Генич предлагал задействовать Дзюбу на матче Россия – Бруней: «Это было бы высшим троллингом»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич перед игрой Россия – Бруней предлагал пригласить на нее Артема Дзюбу.

    • Форварда не было в национальной команде с 2021 года.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
    • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

    «Было бы красиво пригласить Дзюбу, чтобы он сделал символический удар перед стартом матча. Это был бы высший троллинг.

    Мне кажется, сам его посыл, который он отправляет общественности и тренеру – «вызовите меня, мне нужно забить последний гол».

    Мне нравится, что Карпин реагирует с ухмылкой», – сказал Генич.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (6)
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    Янвapь 69
    1731689822
    Вас бы с Сашком на пару в лечебницу оформить побыстрее
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    russkiisergei
    1731690000
    генич явно поплыл!!!
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    n876
    1731690108
    Это был бы высший троллинг.====Я так понимаю это троллинг Зюбы.Он кричит --«вызовите меня, мне нужно забить последний гол». А ему дают только символический удар перед стартом матча. Генич возвращает должок.)))
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    Cleaner
    1731691534
    У Дзюбы все голы честные. Не нужно себе карму портить голами в ворота сборной Брунея. Потом за такие голы стыдно будет...(
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