Генич предлагал задействовать Дзюбу на матче Россия – Бруней: «Это было бы высшим троллингом»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич перед игрой Россия – Бруней предлагал пригласить на нее Артема Дзюбу.

Форварда не было в национальной команде с 2021 года.

Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

«Было бы красиво пригласить Дзюбу, чтобы он сделал символический удар перед стартом матча. Это был бы высший троллинг.

Мне кажется, сам его посыл, который он отправляет общественности и тренеру – «вызовите меня, мне нужно забить последний гол».

Мне нравится, что Карпин реагирует с ухмылкой», – сказал Генич.

Игра проходит в Краснодаре.

На нее прошли более 30 тысяч болельщиков.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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