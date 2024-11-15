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    • Егоров: «Думаю, сборная России боится играть с Медиалигой, если дворовым забить не могут»

    Егоров: «Думаю, сборная России боится играть с Медиалигой, если дворовым забить не могут»

    Дмитрий Егоров возмущен тем, что сборная России забила так мало голов Брунею.

    «Я думаю, что сборная России просто боится с Медиалигой играть, если дворовым забить не могут.

    Тут вратарь хуже, чем толстый пацан со двора.

    Я просто в шоке от этих Кривцовых. У челов просто уникальный шанс статистику за сборную России сделать, а они играют просто как на отдыхе. Ничего не надо», – написал президент «БроукБойз» в своем телеграм-канале.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

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    Комментарии (4)
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    Cleaner
    1731691183
    "Ничего не надо". Это главное из того, что сказал Егоров. ТАКИХ матчей НАМ НЕ НАДО!!!...(((
    Ответить
    FWSPM
    1731694399
    да напороли много ну ничего эти бравые парни сами себе 4 забили с перепугу
    Ответить
    ...уефан
    1731695006
    ...засунь себе в очко свою медиалигу, тварь...
    Ответить
    Январь 59
    1731696613
    Играть с медиалигой- это для чего? Что бы получить кучу травм и закончить с футболом?
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