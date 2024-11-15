Егоров: «Думаю, сборная России боится играть с Медиалигой, если дворовым забить не могут»

Дмитрий Егоров возмущен тем, что сборная России забила так мало голов Брунею.

В 1-м тайме россияне отличились 4 раза.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча.

«Я думаю, что сборная России просто боится с Медиалигой играть, если дворовым забить не могут.

Тут вратарь хуже, чем толстый пацан со двора.

Я просто в шоке от этих Кривцовых. У челов просто уникальный шанс статистику за сборную России сделать, а они играют просто как на отдыхе. Ничего не надо», – написал президент «БроукБойз» в своем телеграм-канале.

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