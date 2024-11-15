Дзюба обменялся острыми репликами с актером Деревянко

Форвард «Акрона» Артем Дзюба и актер Павел Деревянко устроили словесную перепалку в соцсетях.
- 17 ноября «Динамо» проведет выставочный матч с «Амкалом».
- Деревянко сыграет за динамовцев.
- Дзюба ранее снимался в фильме «Конец Славы» с Павлом в главной роли.
«Здравствуй, Артем Дзюба. Вот я скоро за «Динамо» выйду играть. Ну как играть – разрывать. А ты, говорят, тренеришкой скоро станешь. Всем советы вокруг раздаешь.
Ну, подскажите мне какой-нибудь финт на поле. Руками играть нельзя, это я знаю. А что еще?» – обратился Деревянко к Дзюбе.
«Здравствуй, Паша Деревянко. Я думаю, тебе вряд ли что поможет в футболе. Фамилия у тебя говорящая. Но против «Амкала» даже у тебя есть шансы.
Руками не надо. Даже здесь ты не сможешь ничего. Знаешь, есть люди талантливые, а есть бесталанные. Это в твоем случае. Удачи тебе, хорошо сыграть», – ответил нападающий «Акрона».
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