Канчельскис оценил результат матча Россия – Бруней

Андрей Канчельскис высказался о товарищеском матче между сборными России и Брунея.

Россияне разгромили соперника со счетом 11:0.

Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.

Команда Валерия Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.

– Какие впечатления?

– Никаких. Я смотрел игру, но мы же не с чемпионами мира играли. Надо сказать: «Молодцы, выиграли, готовимся к следующей игре». Это бардак. Смешно было смотреть.

Такие матчи не нужны, лучше сыграть с «Зенитом», «Спартаком» или ЦСКА. Там хотя бы будет сопротивление.

Вам самим не смешно было? Сыграли бы с «Краснодаром» в этом городе, было бы лучше.

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