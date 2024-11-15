Канчельскис оценил результат матча Россия – Бруней

Андрей Канчельскис высказался о товарищеском матче между сборными России и Брунея.
- Россияне разгромили соперника со счетом 11:0.
- Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.
- Команда Валерия Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.
– Какие впечатления?
– Никаких. Я смотрел игру, но мы же не с чемпионами мира играли. Надо сказать: «Молодцы, выиграли, готовимся к следующей игре». Это бардак. Смешно было смотреть.
Такие матчи не нужны, лучше сыграть с «Зенитом», «Спартаком» или ЦСКА. Там хотя бы будет сопротивление.
Вам самим не смешно было? Сыграли бы с «Краснодаром» в этом городе, было бы лучше.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов