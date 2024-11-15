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    • Губерниев – о вратаре сборной Брунея: «Ощущение, что семиклассник играл»

    Губерниев – о вратаре сборной Брунея: «Ощущение, что семиклассник играл»

    Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Брунея.

    «Видел яркие забитые мячи в сторону вратаря, который вообще не прыгает, ощущение, что семиклассник в воротах играл.

    Если серьезно говорить, то спасибо, что хоть кто-то с нами играет, потому что больше ничего сказать нельзя.

    Мы играли с любителями, но был полный стадион, радость людям принесли, институт сборной сохраняем. Спасибо, что этот институт живой.

    Не считаю, что это рекорд по забитым мячам. Если бы ситуация была другая, то мы с ними никогда в жизни бы не сыграли.

    В детстве я ходил на матч команды второй лиги «Знамя Труда» из Орехово-Зуево против сборной Гвинеи-Бисау. Вот тогда команда из второй лиги чемпионата СССР выиграла со счетом 6:0. Поэтому я не считаю, что это рекорд по забитым мячам.

    Но к такому результату и забитым голам серьезно относиться нельзя. Потому что соперник был странный, если брать уровень игры.

    То есть это в строгом смысле слова не национальная же сборная, это те, кто смог приехать. Полицейский, музыкант, уездный предводитель дворянства и так далее. Но, хорошо, что хоть кто-то с нами еще играет», – сказал Губерниев.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.11.2024 22:38
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    Комментарии (3)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1731700589
    Да уж
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    Томик
    1731701040
    Даже не знаю, кто дальше от футбола - Губерниев или сборная, которой он говорит. Занимайся биатлоном и корпоративами. А к сборной любой страны надо относиться с уважением. Это не сборная молокозавода.
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