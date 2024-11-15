Губерниев – о вратаре сборной Брунея: «Ощущение, что семиклассник играл»

Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Брунея.

Россияне разгромили соперника со счетом 11:0.

Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.

Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.

«Видел яркие забитые мячи в сторону вратаря, который вообще не прыгает, ощущение, что семиклассник в воротах играл.

Если серьезно говорить, то спасибо, что хоть кто-то с нами играет, потому что больше ничего сказать нельзя.

Мы играли с любителями, но был полный стадион, радость людям принесли, институт сборной сохраняем. Спасибо, что этот институт живой.

Не считаю, что это рекорд по забитым мячам. Если бы ситуация была другая, то мы с ними никогда в жизни бы не сыграли.

В детстве я ходил на матч команды второй лиги «Знамя Труда» из Орехово-Зуево против сборной Гвинеи-Бисау. Вот тогда команда из второй лиги чемпионата СССР выиграла со счетом 6:0. Поэтому я не считаю, что это рекорд по забитым мячам.

Но к такому результату и забитым голам серьезно относиться нельзя. Потому что соперник был странный, если брать уровень игры.

То есть это в строгом смысле слова не национальная же сборная, это те, кто смог приехать. Полицейский, музыкант, уездный предводитель дворянства и так далее. Но, хорошо, что хоть кто-то с нами еще играет», – сказал Губерниев.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов