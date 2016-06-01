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  • Россия проиграла Чехии. Черчесов остался без работы. Дайджест событий дня.

Россия проиграла Чехии. Черчесов остался без работы. Дайджест событий дня.

Бердыев не договорился с Федуном по чемпионству «Спартаку»

Информация от источника, близкого к совету директоров «Спартака», выглядит крайне любопытной, если она правдива. В ней содержатся подробности переговоров между руководством клуба и главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым. Затронуты темы планирования развития команды и административного ресурса соперников. Словом, лучше об этом прочесть полностью и призадуматься.

Черчесов покинул «Легию»

Выиграв чемпионат и Кубок Польши, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера «Легии» по обоюдному согласию сторон. Вслед за ним ушел и тренерский штаб. Ранее ходили слухи о том, что руководство не может договориться с Черчесовым о новом контракте – требования специалиста не устроили клуб.

Моуринью отказался покупать соотечественников в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уверил болельщиков: португальские игроки при нем пока в клуб не придут. «Я не буду их подписывать», – заявил тренер, положив конец разговорам на эту тему. Ранее сообщалось об интересе «МЮ» к полузащитникам Андре Гомешу («Валенсия») и Жоао Мариу («Спортинг»).

Бывший игрок ЦСКА перешел в «Интер»

Защитник «Фенербахче» Джанер Эркин подписал контракт с миланским «Интером», причем достался итальянскому клубу бесплатно, поскольку срок соглашения с «Фенером» у него истек. Выступавший ранее за ЦСКА Эркин будет связан с «Интером» трехлетним контрактом, который вступит в силу с 1 июля нынешнего года.

Витсель стоит больше, чем вся сборная Венгрии. Испания дороже целой группы F. Денежный рейтинг Евро-2016

Пьянич хочет в «Барселону»

Какое нескромное желание у боснийца. Тем не менее, полузащитник «Ромы» Миралем Пьянич захотел поиграть в «Барселоне», которая уже давно за ним следит. Кроме того, боснийского футболиста желают приобрести «Ювентус», «Бавария» и «ПСЖ». Ранее сообщалось, что туринский клуб уже сделал предложение «Роме» на сумму в 38 миллионов евро. Напомним, в 33 матчах Серии А прошедшего сезона Пьянич забил 10 голов и отдал 12 голевых передач.

Новые правила футбола будут утверждены через два года

Весной 2018 года за несколько месяцев до чемпионата мира в России изменения в правилах футбола будут утверждены ФИФА. Информацию подтвердил президент организации Джанни Инфантино. Изменения коснутся видеоповторов, отмены правила «тройного наказания» и вопроса о четвертой замене в овертайме. Финальный протокол будет утвержден не только для чемпионата мира, а для всех турниров.

Бердыев летит в Ростов-на-Дону на последние переговоры

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев проведет финальные переговоры с клубом. Бердыев готов и дальше работать в команде из Ростов-на-Дону, руководству осталось лишь рассчитаться с игроками и тренерским штабом по премиальным и предоставить наставнику финансовые гарантии на следующий сезон. Ранее ходило множество слухов о назначении Бердыева в «Спартак», но попытки красно-белых заполучить тренера «Ростова» успехом не увенчались.

Сборная России проиграла Чехии товарищеский матч

Знакомые все лица поучаствовали в ключевых эпизодах в этой игре: началось все с гола Александра Кокорина Петру Чеху, но во втором тайме два Томаша – Росицки и Нецид – забили по мячу в ворота Гилерме. Таким образом, предпоследний товарищеский матч перед Евро-2016 сборная России проиграла Чехии со счетом 1:2. Следующая игра состоится 5 июня, соперником нашей команды станет Сербия на стадионе «Луи II» в Монако. Матч начнется в 19:00 по Москве.

Кокорин забил классный гол Чеху, Нецид принес чехам победу над Россией. Ключевые моменты товарищеского матча

Есть ли жизнь без Дзагоева? Как будет играть сборная России на Евро

Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Европа
Комментарии (23)
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veksill
1464806447
Распиареный Дзюба даже мяча практически не дотронулся в первом тайме. Без халка , никто. Лучше бы кержаков на худой конец позвали
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Semargl18
1464808134
ну опозорятся опять... с 1 очком приедут)
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badzan
1464809253
что то говнами повеяло...кто усрался?
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Buxik666
1464809969
Сделаем выводы и вперёд за - МЕДАЛЯМИ!!!!
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latka1
1464815016
Та все будет хорошо у России на Евро!
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TUMS
1464816645
Если будет комментировать Гусев матчи чемпионата - удачи не видать!
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kurskih
1464819714
Не впечатлила игра нашей сборной, буду считать, что так было задумано
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Strig
1464835996
Паспорт обмыли....номер отбыли.... чехи хотели победить и выиграли... позор!
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Ильгизар И
1464843702
Хотели как лучше,получилось как всегда
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vgarakh
1464851982
Чехи были быстрее, свежее. Наша защита не успевала. Если бы чехи захотели и прибавили, счет был бы неприличным. Как говорилось и раньше состав сборной России подобран по дружескому принципу и по принципу свежих паспортов, а сильнейший состав остался к сожалению дома.
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