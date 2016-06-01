Россия проиграла Чехии. Черчесов остался без работы. Дайджест событий дня.

Бердыев не договорился с Федуном по чемпионству «Спартаку»

Информация от источника, близкого к совету директоров «Спартака», выглядит крайне любопытной, если она правдива. В ней содержатся подробности переговоров между руководством клуба и главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым. Затронуты темы планирования развития команды и административного ресурса соперников. Словом, лучше об этом прочесть полностью и призадуматься.

Черчесов покинул «Легию»

Выиграв чемпионат и Кубок Польши, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера «Легии» по обоюдному согласию сторон. Вслед за ним ушел и тренерский штаб. Ранее ходили слухи о том, что руководство не может договориться с Черчесовым о новом контракте – требования специалиста не устроили клуб.

Моуринью отказался покупать соотечественников в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уверил болельщиков: португальские игроки при нем пока в клуб не придут. «Я не буду их подписывать», – заявил тренер, положив конец разговорам на эту тему. Ранее сообщалось об интересе «МЮ» к полузащитникам Андре Гомешу («Валенсия») и Жоао Мариу («Спортинг»).

Бывший игрок ЦСКА перешел в «Интер»

Защитник «Фенербахче» Джанер Эркин подписал контракт с миланским «Интером», причем достался итальянскому клубу бесплатно, поскольку срок соглашения с «Фенером» у него истек. Выступавший ранее за ЦСКА Эркин будет связан с «Интером» трехлетним контрактом, который вступит в силу с 1 июля нынешнего года.

Витсель стоит больше, чем вся сборная Венгрии. Испания дороже целой группы F. Денежный рейтинг Евро-2016

Пьянич хочет в «Барселону»

Какое нескромное желание у боснийца. Тем не менее, полузащитник «Ромы» Миралем Пьянич захотел поиграть в «Барселоне», которая уже давно за ним следит. Кроме того, боснийского футболиста желают приобрести «Ювентус», «Бавария» и «ПСЖ». Ранее сообщалось, что туринский клуб уже сделал предложение «Роме» на сумму в 38 миллионов евро. Напомним, в 33 матчах Серии А прошедшего сезона Пьянич забил 10 голов и отдал 12 голевых передач.

Новые правила футбола будут утверждены через два года

Весной 2018 года за несколько месяцев до чемпионата мира в России изменения в правилах футбола будут утверждены ФИФА. Информацию подтвердил президент организации Джанни Инфантино. Изменения коснутся видеоповторов, отмены правила «тройного наказания» и вопроса о четвертой замене в овертайме. Финальный протокол будет утвержден не только для чемпионата мира, а для всех турниров.

Бердыев летит в Ростов-на-Дону на последние переговоры

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев проведет финальные переговоры с клубом. Бердыев готов и дальше работать в команде из Ростов-на-Дону, руководству осталось лишь рассчитаться с игроками и тренерским штабом по премиальным и предоставить наставнику финансовые гарантии на следующий сезон. Ранее ходило множество слухов о назначении Бердыева в «Спартак», но попытки красно-белых заполучить тренера «Ростова» успехом не увенчались.

Сборная России проиграла Чехии товарищеский матч

Знакомые все лица поучаствовали в ключевых эпизодах в этой игре: началось все с гола Александра Кокорина Петру Чеху, но во втором тайме два Томаша – Росицки и Нецид – забили по мячу в ворота Гилерме. Таким образом, предпоследний товарищеский матч перед Евро-2016 сборная России проиграла Чехии со счетом 1:2. Следующая игра состоится 5 июня, соперником нашей команды станет Сербия на стадионе «Луи II» в Монако. Матч начнется в 19:00 по Москве.

Кокорин забил классный гол Чеху, Нецид принес чехам победу над Россией. Ключевые моменты товарищеского матча

Есть ли жизнь без Дзагоева? Как будет играть сборная России на Евро