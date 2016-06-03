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Судьи
Главный судья:
Роберт Шергенхофер (Форарльберг)
Материалы

Россия - Чехия

01.06.2016, Среда, 19:00 мск Инсбрук, стадион Тиволи Ной Трансляция: Первый канал Товарищеские матчи. Сборные Россия - Чехия
Чемпионат Европы 2012, группа A
Групповой раунд, 1 тур
8 июня, пятница 22:45 Россия 4:1 Чехия
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    Рейтинг: +18

    vova1019 1 июня 2016, 22:20

    За что Роман Нойштедтер получил паспорт РФ?

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    Рейтинг: +139

    Маракушев 1 июня 2016, 21:26

    Начали за здравие .. кончили за упакой.

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    Рейтинг: +561

    avera 1 июня 2016, 21:14

    Я вот только не понял:Смольников защитник или как?
    И в атаке никак , и в защите дырка!
    Лучше поставили Шишкина!
    Это чехи , а с бритами вообще будем в глубокой Ж.

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    Рейтинг: +13

    vlg82 1 июня 2016, 20:56

    Гусев прямо талисман сборной!!!

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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 1 июня 2016, 20:52

    красава

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    Рейтинг: +2290

    kvm 1 июня 2016, 20:52

    молодцы!

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    Рейтинг: +122

    Prince_of_Dark 1 июня 2016, 19:21

    текстовая трансляция на бомбардире просто ужасна, повторения по 10 раз одних и тех-же сообщений, и перерывы в 5 - 10 минут в трансляции это что-то...ужс..

    2
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    Рейтинг: +8

    ishumakov 1 июня 2016, 17:02

    2-1(1-2)

    -2
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    Рейтинг: +2545

    petrucho-spb > ishumakov 2 июня 2016, 15:17

    ладно товарняк есть товорняк,мы раньше и илалию рвали перед чемпионатом а потом сами помните что было.первый состав был интереснее добавить мамаева надо

    -1
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    Рейтинг: +8

    Павлодар 1 июня 2016, 15:22

    красава

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    Рейтинг: +8

    Павлодар 1 июня 2016, 15:22

    это хоккей или футбикк

    -2
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