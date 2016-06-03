Россия - Чехия

За что Роман Нойштедтер получил паспорт РФ?
|Групповой раунд, 1 тур
|8 июня, пятница
|22:45
|Россия
|4:1
|Чехия
Начали за здравие .. кончили за упакой.
Гусев прямо талисман сборной!!!
красава
текстовая трансляция на бомбардире просто ужасна, повторения по 10 раз одних и тех-же сообщений, и перерывы в 5 - 10 минут в трансляции это что-то...ужс..
2-1(1-2)
ладно товарняк есть товорняк,мы раньше и илалию рвали перед чемпионатом а потом сами помните что было.первый состав был интереснее добавить мамаева надо
красава
это хоккей или футбикк