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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Чехия
Россия - Чехия: обзор матча 01 июня 2016
Россия
01.06.2016, среда, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Чехия
6'
А. Кокорин
49'
Т. Росицки
90'
Т. Нецид
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Чехия
90'
ГОЛ! 1:2!
Т. Нецид
Пас отдал
Л. Крейчи
85'
Замена
Д. Коларж
️️️️
Т. Росицки
65'
Замена
П. Кадержабек
️️️️
Д. Лимберски
Замена
А. Головин
️️️️
О. Иванов
64'
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Д. Торбинский
63'
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
В. Березуцкий
63'
Замена
А. Самедов
️️️️
А. Кокорин
63'
49'
ГОЛ! 1:1!
Т. Росицки
Пас отдал
Т. Нецид
46'
Замена
Я. Плашил
️️️️
Д. Павелка
46'
Замена
Т. Сивок
️️️️
Р. Хубник
Замена
Гилерме
️️️️
Ю. Лодыгин
46'
Замена
П. Мамаев
️️️️
А. Дзюба
46'
46'
Замена
Т. Нецид
️️️️
Д. Лафата
41'
Замена
И. Скалак
️️️️
Б. Докал
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
12
Юрий Лодыгин
ВР
20
Дмитрий Торбинский
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
(К)
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
18
Олег Иванов
ЦП
17
Олег Шатов
ЦП
9
Федор Смолов
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Чехия
1
Петр Чех
ВР
8
Давид Лимберски
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЛП
8
Владимир Дарида
ОП
15
Давид Павелка
ОП
10
Томаш Росицки
(К)
ЦП
9
Борек Докал
ПП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
1
Гилерме
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
8
Денис Глушаков
ЦП
11
Павел Мамаев
ЦП
17
Александр Головин
АП
19
Александр Самедов
ПП
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
6
Томаш Сивок
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
14
Даниэль Коларж
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
0
Иржи Скалак
ЦФ
18
Йозеф Шурал
ЦФ
12
Милан Шкода
ЦФ
7
Томаш Нецид
ЦФ
4-1-2-3
12
Лодыгин
20
Торбинский
24
Березуцкий
4
Игнашевич
19
Смольников
7
Денисов
18
Иванов
17
Шатов
9
Кокорин
22
Дзюба
9
Смолов
4-2-3-1
1
Чех
4
Гебре Селасси
3
Кадлец
4
Хубник
8
Лимберски
8
Дарида
15
Павелка
9
Докал
10
Росицки
7
Крейчи
21
Лафата
12
Лодыгин
1
Гилерме
1
Гилерме
12
Лодыгин
20
Торбинский
23
Комбаров
23
Комбаров
20
Торбинский
24
Березуцкий
6
Нойштедтер
6
Нойштедтер
24
Березуцкий
22
Дзюба
11
Мамаев
11
Мамаев
22
Дзюба
18
Иванов
17
Головин
17
Головин
18
Иванов
9
Кокорин
19
Самедов
19
Самедов
9
Кокорин
9
Докал
0
Скалак
0
Скалак
9
Докал
4
Хубник
6
Сивок
6
Сивок
4
Хубник
8
Лимберски
2
Кадержабек
2
Кадержабек
8
Лимберски
10
Росицки
14
Коларж
14
Коларж
10
Росицки
15
Павелка
13
Плашил
13
Плашил
15
Павелка
21
Лафата
7
Нецид
7
Нецид
21
Лафата
Остались в запасе
Россия
Чехия
1
Игорь Акинфеев
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Томаш Вацлик
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
18
Йозеф Шурал
ЦФ
12
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
1
Игорь Акинфеев
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
8
Денис Глушаков
ЦП
Остались в запасе
1
Томаш Вацлик
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
18
Йозеф Шурал
ЦФ
12
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Россия - Чехия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Тиволи Ной
Где смотреть матч:
Первый канал
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