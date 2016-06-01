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    Изменения правил футбола будут утверждены в марте 2018 года

    Изменения в правилах футбола для чемпионатов мира и других турниров будут окончательно утверждены весной 2018 года. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

    «Сейчас у нас двухлетний период тестирования изменений в правилах. Окончательное решение мы примем в марте 2018 года. Это будет финальный протокол не только для чемпионата мира, а для всех турниров. Первый чемпионат мира, на котором изменения могут вступить в силу, пройдет в России.

    В правила были внесены три важнейших изменения, первое – это видеоповторы. Мы действительно заинтересованы в том, чтобы помогать судьям делать их работу лучше, а матч не останавливался по любому поводу. Второе – правило «тройного наказания», которое также будет отменено. Игрок не будет удаляться, если он совершил «фол последней надежды», пытаясь сыграть в мяч.

    Третье – четвертая замена в дополнительное время. Этому нюансу уделяется не так много внимания, однако все видели, что в финале Лиги чемпионов лучшие игроки вымотались в овертайме. Имей тренеры возможность провести еще одну замену, игра оживилась бы. К тому же, здесь речь и о здоровье футболистов», – отметил Инфантино.

    Источник: ТАСС

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    01.06.2016 14:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 1 июня 2016, 18:38

      А на ЕВРО будут тестировать видео повторы? Кто нибудь знает?

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 1 июня 2016, 17:57

      Чувствую такими темпами футбол скоро будет не тот!!!

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 1 июня 2016, 17:46

      Все-таки решили сделать футбол честным))) Без видеоповторов гораздо легче продавать матчи и тянуть команды!

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 июня 2016, 17:30

      Жаль отклонили специальное правило Фурсенко, на 2018 год, в матче со сборной Россией победа при любом счете присуждается сборной России.
      Это был бы самый реальный шанс выиграть сборной ЧМ ))

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 1 июня 2016, 16:59

      ...и пятое - вратарь не может играть руками...вообще, и тогда будет много красивых голов))))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Superviser77 1 июня 2016, 17:40

      а за чем тогда вратарь? вы в своем уме?

      0
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      Рейтинг: +399

      kella > Superviser77 1 июня 2016, 18:44

      В этом что-то есть! Действительно, - в футбол играют только полевые игроки, а вратарь выходит играет в волейбол - гандбол или т.п.(не у дел)!

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      Рейтинг: +44

      tier.tnd 1 июня 2016, 16:52

      Все по делу, видеоповторы 100%, это больше конечно для фиксации голов, в спорных моментах.

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 1 июня 2016, 15:16

      4-я замена - правильно, полезно будет, остальное - сомнительно. Про фол последней надежды - наоборот, играть,зная, что его еще и удалят - трижды подумает перед тем, как сфолить, даже если не умышленно. Ну а видеоповторы с одной стороны хорошо, т.е. справедливости и честности будет больше, но с другой теряется часть игры, так в будущем и вообще можно будет отказаться от судей, сотни камер будут фиксировать каждый момент игры, а умные программы анализировать действия игроков, принимая решения, прав тот или иной футболист или нет...

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      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка 1 июня 2016, 14:57

      судья - часть игры. видеоповторы могут и навредить

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      Рейтинг: +124

      marshal9 1 июня 2016, 14:50

      ничего хорошего

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