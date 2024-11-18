Евсеев сообщил, что к нему вернулось зрение

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев дал новый комментарий о состоянии своего здоровья.

«Все нормально. Со зрением пока плохо, но оно вернулось. Есть заключение врачей – ожог, будем лечиться.

Попробуйте прыснуть перцовым баллончиком – поймете, что это такое. Но это могло случиться в любом городе. Спасибо за поддержку!» – сказал Евсеев.

17 ноября «Ленинградец» сыграл в Астрахани с «Волгарем» (1:1) в 18-м туре группы «золото» дивизиона А Второй лиги.

После матча на Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали. Первому брызнули перцовым газом в лицо, второму – порезали щеку ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержаны два подозреваемых. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

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