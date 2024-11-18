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    • У Евсеева обнаружены проблемы со зрением после хулиганского нападения

    У Евсеева обнаружены проблемы со зрением после хулиганского нападения

    Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев сообщил, что у него ухудшилось зрение после нападения.

    «Зрение плохое. Доктора сказали, что есть проблемы», – сказал Евсеев.

    • 17 ноября «Ленинградец» сыграл в Астрахани с «Волгарем» (1:1) в 18-м туре группы «золото» дивизиона А Второй лиги.
    • После матча на Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали. Первому брызнули перцовым газом в лицо, второму – порезали щеку ножом.
    • Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержаны два подозреваемых. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    18.11.2024 18:52
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    рылы
    1731947250
    а разве такие перцовые баллончики могут поступать в продажу, проходить сертификацию и т.д.? у нас же населению ничего опасного не продают.
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    Spartak_forv@
    1731947824
    Вадиму здоровья!
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    ...уефан
    1731948237
    ...значит трезвым Вадим был. На употребившего алкоголь, спрей перцовый практически не действует...
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    vladik12
    1731949073
    Будем верить, что восстановится все, Вадик! Ты же из железа, епт, выздоравливай. Шлем лучи поддержки.
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