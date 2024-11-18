У Евсеева обнаружены проблемы со зрением после хулиганского нападения

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев сообщил, что у него ухудшилось зрение после нападения.

«Зрение плохое. Доктора сказали, что есть проблемы», – сказал Евсеев.

17 ноября «Ленинградец» сыграл в Астрахани с «Волгарем» (1:1) в 18-м туре группы «золото» дивизиона А Второй лиги.

После матча на Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали. Первому брызнули перцовым газом в лицо, второму – порезали щеку ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержаны два подозреваемых. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

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