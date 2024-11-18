Мостовой встал на защиту Черчесова

Александр Мостовой считает, что не только Станислав Черчесов виноват в результатах сборной Казахстана.
«Гвардиола, как и Черчесов, не смог бы побеждать со сборной Казахстана. Станислав знал, куда шел и какой будет результат.
Пусть казахи не обижаются на меня, но они ничего никогда не выигрывали, и не выиграют. Конечно, если у них новый Месси не появится.
Удивительно, но до прихода Черчесова Казахстан играл даже лучше, когда команду тренировал Магомед Адиев. А сейчас даже голов не забивают...
По всей видимости, Станислава уволят и он вернется в Россию», – сказал Мостовой.
- Сборная Казахстана под руководством Черчесова проиграла 5 из 6 матчей при одной ничьей, общий счет – 0:15.
- При нем команда установила антирекорд Лиги наций.
- Тренер может зимой вернуться в «Ахмат».
Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE