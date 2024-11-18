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    Мостовой встал на защиту Черчесова

    Александр Мостовой считает, что не только Станислав Черчесов виноват в результатах сборной Казахстана.

    «Гвардиола, как и Черчесов, не смог бы побеждать со сборной Казахстана. Станислав знал, куда шел и какой будет результат.

    Пусть казахи не обижаются на меня, но они ничего никогда не выигрывали, и не выиграют. Конечно, если у них новый Месси не появится.

    Удивительно, но до прихода Черчесова Казахстан играл даже лучше, когда команду тренировал Магомед Адиев. А сейчас даже голов не забивают...

    По всей видимости, Станислава уволят и он вернется в Россию», – сказал Мостовой.

    • Сборная Казахстана под руководством Черчесова проиграла 5 из 6 матчей при одной ничьей, общий счет – 0:15.
    • При нем команда установила антирекорд Лиги наций.
    • Тренер может зимой вернуться в «Ахмат».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.11.2024 19:10
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    Комментарии (7)
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    Spartak_forv@
    1731947249
    Заметьте,как Царь снисходительно называет усатого «Станислав».Это потому что тот не умеет чеканить.Вернее, умеет и все мы видели как именно))
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    Atom2020
    1731948178
    Гвардиола может хоть игру поставил бы. Саламыч опять будет рапортовать, что все задачи выполнил?
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    Александр.Т.
    1731948901
    Удивился царь что раньше пре другом тренере Казахи лучше играли))
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    FCSpartakM
    1731949444
    У Мостового все просто, слабы состав-значит требовать не нужно, можно всем подряд проигрывать
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    qwertyйцукен
    1731949991
    Мостовой встал на защиту Черчесова==== Вроде начал так..А потом когда сказал------"Удивительно, но до прихода Черчесова Казахстан играл даже лучше, когда команду тренировал Магомед Адиев. А сейчас даже голов не забивают"-----взял и обосрал Приветыча.Гы гы
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    FWSPM
    1731954202
    Капитан очевидность
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    Desma
    1731955447
    "«Гвардиола, как и Черчесов, не смог бы побеждать со сборной Казахстана. Станислав знал, куда шел и какой будет результат." Шурик, поэтому Гвардиола, в отличие от чабана, никогда бы и не пошёл тренировать Казахстан. Стас же знал, куда шёл и какой будет результат, но всё таки пошёл, поскольку жадный.....
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