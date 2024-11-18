Мостовой встал на защиту Черчесова

Александр Мостовой считает, что не только Станислав Черчесов виноват в результатах сборной Казахстана.

«Гвардиола, как и Черчесов, не смог бы побеждать со сборной Казахстана. Станислав знал, куда шел и какой будет результат.

Пусть казахи не обижаются на меня, но они ничего никогда не выигрывали, и не выиграют. Конечно, если у них новый Месси не появится.

Удивительно, но до прихода Черчесова Казахстан играл даже лучше, когда команду тренировал Магомед Адиев. А сейчас даже голов не забивают...

По всей видимости, Станислава уволят и он вернется в Россию», – сказал Мостовой.

Сборная Казахстана под руководством Черчесова проиграла 5 из 6 матчей при одной ничьей, общий счет – 0:15.

При нем команда установила антирекорд Лиги наций.

Тренер может зимой вернуться в «Ахмат».

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