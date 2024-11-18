Роналду – о следующем госте ютуб-канала: «Мы собираемся взорвать интернет»

Криштиану Роналду выпустил анонс на своем ютуб-канале.
Португалец в ролике обсуждает с Рио Фердинандом следующего приглашенного гостя.
«Мы собираемся взорвать интернет», – сказал форвард «Аль-Насра», отметив, что его гость более знаменит, чем он.
- Роналду создал ютуб-канал 21 августа.
- За 3 месяца на него подписались более 67 млн человек.
- Возможно, гостем Криштиану станет блогер Джимми Дональдсон, более известный как «MrBeast».
- 26-летний американец первым в мире достиг отметки в 300 млн подписчиков на ютубе.
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