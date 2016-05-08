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    «Ювентус» готов выложить 38 миллионов за Пьянича

    Полузащитник «Ромы» Миралем Пьянич, скорее всего, не останется в столице Италии в следующем сезоне. В списке претендентов на игрока к «Баварии», «ПСЖ» и «Барселоне» добавился также «Ювентус», который сделал боснийца своей главной трансферной целью в межсезонье.

    Сумма отступных за Пьянича равняется 38 миллионам евро, и все четыре клуба готовы заплатить ее, чтобы перейти напрямую к переговорам с игроком. При этом «Ювентус» рассчитывает покрыть издержки на трансфер за счет продажи нападающего «старой синьоры» Альваро Мораты обратно в мадридский «Реал» за 30 миллионов евро.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    08.05.2016 08:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +47

      89388900185 8 мая 2016, 13:22

      игрок очень сильный

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 8 мая 2016, 10:07

      Справедливая цена за очень хорошего игрока

      0
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      Рейтинг: +224

      Ele13 8 мая 2016, 09:54

      Босниец-то хорош в этом сезоне, пора уже ему трофеев пособирать)

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