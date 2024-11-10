«Рома» уволила третьего тренера за год после поражения от «Болоньи»

«Рома» объявила об увольнении Ивана Юрича с поста главного тренера после матча 12-го тура Серии A с «Болоньей» (2:3).
«Мы хотели бы поблагодарить Ивана Юрича за его упорный труд в последние недели.
Он справился со сложной ситуацией с высочайшим профессионализмом, и за это мы ему благодарны. Мы желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях.
Поиск нового главного тренера уже начался, и мы ожидаем объявления в ближайшие дни», – говорится в заявлении клуба.
- Юрич работал с римским клубом с 18 сентября. «Рома» начинала сезон под руководством Даниэле Де Росси, который в январе сменил на посту главного тренера Жозе Моуринью.
- «Рома» занимает 12-е место в Серии A с 13 очками после 12 матчей.
Италия. Серия А. 12-й тур
Голы: 0:1 – Кастро, 25; 1:1 – Эль-Шаарави, 63; 1:2 – Орсолини, 66; 1:3 – Карлссон, 77; 2:3 – Эль-Шаарави, 82.
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