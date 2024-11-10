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    • «Рома» уволила третьего тренера за год после поражения от «Болоньи»

    «Рома» уволила третьего тренера за год после поражения от «Болоньи»

    «Рома» объявила об увольнении Ивана Юрича с поста главного тренера после матча 12-го тура Серии A с «Болоньей» (2:3).

    «Мы хотели бы поблагодарить Ивана Юрича за его упорный труд в последние недели.

    Он справился со сложной ситуацией с высочайшим профессионализмом, и за это мы ему благодарны. Мы желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях.

    Поиск нового главного тренера уже начался, и мы ожидаем объявления в ближайшие дни», – говорится в заявлении клуба.

    • Юрич работал с римским клубом с 18 сентября. «Рома» начинала сезон под руководством Даниэле Де Росси, который в январе сменил на посту главного тренера Жозе Моуринью.
    • «Рома» занимает 12-е место в Серии A с 13 очками после 12 матчей.

    Италия. Серия А. 12-й тур

    Рома – Болонья – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кастро, 25; 1:1 – Эль-Шаарави, 63; 1:2 – Орсолини, 66; 1:3 – Карлссон, 77; 2:3 – Эль-Шаарави, 82.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: официальный сайт «Ромы»

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    10.11.2024 20:28
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    Комментарии (7)
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    Питерский князь
    1731259877
    По пути срамтака идут!
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    Spartak_forv@
    1731260653
    Юраныч уже звонит!
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    fakeid
    1731260925
    илич, ивич, юрич. как-то у них там без особой фантазии. ждём в россии.
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    Garrincha58
    1731265580
    Рома у нас Мостовой ждёт предложения молодой новоиспечённый тренер полный амбиций и жаждущий показать себя
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