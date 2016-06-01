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    Кокорин забил классный гол Чеху, Нецид принес чехам победу над Россией. Ключевые моменты товарищеского матча


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    Голосов: 0
    01.06.2016 19:00
    Предпоследний товарищеский матч перед чемпионатом Европы-2016 сборная России проиграла команде Чехии. «Бомбардир» показывает голы из этой игры.

    За неделю с небольшим до начала Евро-2016 во Франции нас пока приветствует лишь австрийский Инсбрук, хотя восемь лет назад наши победили тут шведов с Ибрагимовичем и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы-2008. Сегодня сборная России провела менее удачный товарищеский матч с чехами.

    Онлайн матча Россия – Чехия – 1:2

    Twitter российской сборной сообщал нам о тумане в Австрии.

    Невероятно, но даже грозный Станислав Черчесов не в силах разогнать туман. Впрочем, российский тренер, кажется, в хорошем расположении духа.

    Тренеры сборных Чехии и России – Павел Врба и Леонид Слуцкий. Вдруг им суждено встретиться еще и на Евро?

    У сборной Чехии практически основа. Только справа на Евро вряд ли будет играть Гебре Селассие, а в центре вместо Губника наверняка будет выходить Сивок. Ну и в опорной зоне либо Павелка, либо опытный Плашил.

    Состав нашей сборной выглядит очень интересно. Прямо ультраатакующий вариант! Только в воротах не Акинфеев, а Лодыгин.

    Го-о-ол! На 6-й минуте отличный гол забил Александр Кокорин, прошив Чеха мощнейшим ударом из-за пределов штрафной!

    Чуть позже Лафата простил нас, не попав в пустые ворота с полуметра, а ближе к концу первого тайма выход один на один не реализовал Смолов.

    Второй тайм начался с замен: у чехов вышло три человека (Нецид, Сивок и Плашил вместо Губника, Павелки и Лафаты), а у нас Гилерме заменил Лодыгина в воротах, а Мамаев вышел вместо Дзюбы.

    А это – красивый гол Росицки. Класс есть класс. Нецид скинул мяч под удар гениальному «канониру» , и тот пробил Гилерме. Наша защита посмотрела на красивый гол, да и побрела на свои позиции. 1:1.

    Очередная череда замен: Кокорин, Иванов, В.Березуцкий и Торбинский покинули поле. Вышли Головин, Комбаров, Самедов и Нойштедтер. Дебют игрока «Шальке» в российской сборной! У чехов вышел фланговый защитник Кадержабек – один из ключевых футболистов Чехии в квалификационных матчах.

    Вот и первый удар Нойштедтера на 70-й минуте– подключился к атаке наш новый россиянин и неплохо пробил головой, но Чех забрал мяч. Затем несколько раз не забил Крейчи. А могло повезти нам – мяч выскользнул из рук Петра Чеха после удара Денисова, но штанга вернула его чешскому киперу.

    Закончилось же все голом Томаша Нецида на последней минуте, и чехи победили. Заслуженно. Во втором тайме играли они лучше, а Нецид забил еще и из-под Нойштедтера.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter сборной Чехии, РФС
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +186

      STatham 2 июня 2016, 13:47

      И всё равно я считаю дело в "зажратости". Вот если набрать ребят не из чемпионата страны, которые играют не за миллионы, а за спортивный интерес и любовь к футболу например или за гимн в начале матча - то я не думаю что они будут играть на таком уровне или хуже. И уж точно после одного гола не будут 80 минут пытаться удержать счет и думать что игра сделана. Дело в голове и в размере кошельков , а не в физической форме.
      Вот если в Иркутск пару человек бы Слуцкий отправил как обещал, может в сборной бы и по охотней играли. Тоже надо и в каждом клубе сделать, а не кошельки набивать им.

      0
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      Рейтинг: +35

      y-ago 2 июня 2016, 12:37

      Конечно, нельзя по одному этому матчу делать выводы о готовности сборной, но игра была настолько унылой, хоть караул кричи! Очень хочется ошибиться, но в таком состоянии команда просто не сможет выйти из группы, не говоря уж о чем-то более серьезном. С наилучшими пожеланиями и все-таки - надеждой на успех!

      0
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      Рейтинг: +19

      kozh 2 июня 2016, 11:10

      Дохлая сборная! Какова страна - такова и сборная по футболу. Нам бы еще для полного позора найти футболистов для натурализации! Если бы Гилерме был хорош, его в сборную Бразилии вызывали бы, это и к Нодштайнеру относится

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 2 июня 2016, 06:51

      Если в центре обороны одни старики, то о чём можно говорить?

      1
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      Рейтинг: +52

      artur 10 1 июня 2016, 21:31

      Блин,ребята,походу дела надо менять Министра Спорта(смотреть стыдно уже),провал во всех видах спорта.

      4
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      ...
      Рейтинг: +186

      STatham > artur 10 1 июня 2016, 22:12

      Для начала им зарплату сделать 20 тыщ рублей в месяц и премии за забитые голы или за качество /полезность в каждом матче.
      А не так: Береза больше 1,5 млн долларов в год получает в цска, игроки Томи которые вышли в чемпионат уже получают 30 тыс зеленых в месяц. Куда столько? Они вон икру черную каждый день едят. А мы за них переживает и говорим: Как же так? не попал по мячу! Но ведь у нас еще есть дополнительное время. целых 3 минуты!! и т д.
      Нет слов.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 1 июня 2016, 21:27

      Зашел посмотреть на страдания в комментах.
      Страданиями удовлетворен ;-)))

      4
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      Рейтинг: +14

      ВалентинычМ 1 июня 2016, 21:26

      Шатов не вошел,Смольников не попал,Слуцкий не допёр.Это же не ЦСКА и не ПФЛ.Игнашевич-классный мужик,но время ушло,дай Бог ему удачи.Нет у нас обороны вообще!Евро сто процентов в ж...

      3
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      Рейтинг: +157

      MarkinInOcean 1 июня 2016, 21:12

      Смольников мертвый, Дзюба еле ходит, а Гильерме и Нойштедтера вообще лучше не выпускать и не позориться. Немец вообще никакой сезон в Шальке провел и сразу вызов в сборную получил.

      3
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      Рейтинг: +186

      STatham > MarkinInOcean 1 июня 2016, 21:14

      В отличие от Ладыгина-дырки Гильерме стоять умеет в воротах. Не гони.

      2
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      Рейтинг: +157

      MarkinInOcean > STatham 1 июня 2016, 21:20

      Зачем бразильца нужно было вызывать, если есть лучший вратарь сезона Джанаев?

      2
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      Рейтинг: +14

      ВалентинычМ 1 июня 2016, 21:08

      Сборная-отстой!Такой сброд я давно не видел.Может это ход Слуцкого,чтобы запутать англичан.Ни одного действия разумного,Кокорин гол на удачу забил.И где игра... Смотрю и болею 45 лет.Ребята,без обид,больно...

      1
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      Рейтинг: +186

      STatham > ВалентинычМ 1 июня 2016, 21:12

      Поэтому и лифаки им одели.
      Бабы лучше играют в футбол.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ВалентинычМ 1 июня 2016, 21:43

      Ангдичан? Словенцев бы запутать ))))

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      Рейтинг: +186

      STatham 1 июня 2016, 21:05

      Обосрались. Как и всегда. из группы не выйти. Мутко же премии рассчитал, а они уже согласовали. В глазах нули, на счетах миллионы евро. Зачем играть.

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