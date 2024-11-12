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    • Сборная из третьей сотни рейтинга ФИФА готова сыграть с Россией весной

    Сборная из третьей сотни рейтинга ФИФА готова сыграть с Россией весной

    Менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат рассказал о заинтересованности в проведении товарищеского матча с Россией в 2025 году.

    «Мы хотим сыграть со сборной России в марте–апреле следующего года. Хотим связаться с РФС на этот счет и провести эту товарищескую встречу в России.

    Сборная России любит играть домашние матчи, поэтому наша федерация хотела бы, чтобы вопросы организации и финансирования российская сторона взяла на себя.

    Также на Шри-Ланке надеются заключить договоренности об обмене опытом с тренерами российских сборных разных возрастов», – сказал Сампат.

    • Шри-Ланка сейчас занимает 203-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 34-е.
    • Первая пауза для матчей сборных в календаре ФИФА на 2025 год запланирована на 17-25 марта.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    12.11.2024 13:57
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    Комментарии (4)
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    fakeid
    1731409969
    сперва нужно посмотреть, сможем ли мы уцепиться хотя бы за ничью с брунеем, прежде чем соглашаться на предложение шри-ланки. позвоните в рфс после 15го!
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    Чистоспорт
    1731410116
    А я говорил: Нашу Родину все уважают и бояться. Только в Шриланке и Брунее не фига не бояться...
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    DeStar
    1731412311
    а можно меня с друзьями в список записать, только на 9 человек, готовы сыграть приехать за ваш счет. Думаю не хуже занзибара будем или шри ланки
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    The only one
    1731415535
    Стран то столько нету...
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