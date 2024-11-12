Сборная из третьей сотни рейтинга ФИФА готова сыграть с Россией весной

Менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат рассказал о заинтересованности в проведении товарищеского матча с Россией в 2025 году.

«Мы хотим сыграть со сборной России в марте–апреле следующего года. Хотим связаться с РФС на этот счет и провести эту товарищескую встречу в России.

Сборная России любит играть домашние матчи, поэтому наша федерация хотела бы, чтобы вопросы организации и финансирования российская сторона взяла на себя.

Также на Шри-Ланке надеются заключить договоренности об обмене опытом с тренерами российских сборных разных возрастов», – сказал Сампат.

Шри-Ланка сейчас занимает 203-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 34-е.

Первая пауза для матчей сборных в календаре ФИФА на 2025 год запланирована на 17-25 марта.

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