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    • Мостовой сказал, какой результат станет позорным для сборной России в матче с Брунеем

    Мостовой сказал, какой результат станет позорным для сборной России в матче с Брунеем

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от сегодняшнего матча национальной команды с Брунеем

    «Игра с Брунеем? Ничего даже говорить о таком матче не хочется. Тут никакой спортивной составляющей не будет.

    Бруней надо громить минимум в пять мячей, иначе – позор. Там ведь полупрофессионалы приедут играть, а у нас всех сильнейших собрали», – сказал Мостовой.

    • Игра в Краснодаре начнется в 19:00 по московскому времени.
    • Бруней занимает в рейтинге ФИФА 184-е место, Россия – 34-е.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    VVM1964
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