Мостовой сказал, какой результат станет позорным для сборной России в матче с Брунеем

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от сегодняшнего матча национальной команды с Брунеем
«Игра с Брунеем? Ничего даже говорить о таком матче не хочется. Тут никакой спортивной составляющей не будет.
Бруней надо громить минимум в пять мячей, иначе – позор. Там ведь полупрофессионалы приедут играть, а у нас всех сильнейших собрали», – сказал Мостовой.
- Игра в Краснодаре начнется в 19:00 по московскому времени.
- Бруней занимает в рейтинге ФИФА 184-е место, Россия – 34-е.
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