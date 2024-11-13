Обляков назвал задачу, которую Карпин поставил сборной России на матч с Брунеем

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков рассказал о подготовке национальной команды к товарищескому матчу с Брунеем на базе «Краснодара».
– Иван, как вам база, как вас встретили?
– Отличная база, здесь есть всe, чтобы играть в футбол. Хорошее поле, на котором сегодня потренировались. Всe супер.
– Что скажете о предстоящем сопернике?
– Малоизвестная команда, понятно, что не самая сильная сборная. Думаю, что нам нужно оттолкнуться от своей игры, играть в свой футбол, забивать и радовать болельщиков.
– Как-то с тренером обсуждали нужный результат?
– Он сказал, что нужно выиграть и постараться сделать это с как можно большим счeтом.
– Валерий Георгиевич достаточно смешно пихает футболистам. За прошедшие сутки он уже успел что-то такое сказать?
– Пока не заметил, особых шуток не было, всe в рабочем режиме.
– Совсем недавно прошло московское дерби, которое получилось довольно горячим. Сейчас вы с Пруцевым в одной команде. Как-то по-мужски обсудили?
– Мы нормально к подобному относимся. Уже прошло какое-то время, эмоции подутихли. Просто пообщались. Да и в самой игре после того нарушения я сразу извинился, поэтому проблем вообще нет.
- Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начался в Краснодаре 10 ноября.
- Подопечные Валерия Карпина сыграют с Брунеем 15 ноября. Начало в 19:00 мск.
- 19 ноября россияне сыграют с Сирией в Волгограде.
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