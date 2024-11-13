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    • Обляков назвал задачу, которую Карпин поставил сборной России на матч с Брунеем

    Обляков назвал задачу, которую Карпин поставил сборной России на матч с Брунеем

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков рассказал о подготовке национальной команды к товарищескому матчу с Брунеем на базе «Краснодара».

    – Иван, как вам база, как вас встретили?

    – Отличная база, здесь есть всe, чтобы играть в футбол. Хорошее поле, на котором сегодня потренировались. Всe супер.

    – Что скажете о предстоящем сопернике?

    – Малоизвестная команда, понятно, что не самая сильная сборная. Думаю, что нам нужно оттолкнуться от своей игры, играть в свой футбол, забивать и радовать болельщиков.

    – Как-то с тренером обсуждали нужный результат?

    Он сказал, что нужно выиграть и постараться сделать это с как можно большим счeтом.

    – Валерий Георгиевич достаточно смешно пихает футболистам. За прошедшие сутки он уже успел что-то такое сказать?

    – Пока не заметил, особых шуток не было, всe в рабочем режиме.

    – Совсем недавно прошло московское дерби, которое получилось довольно горячим. Сейчас вы с Пруцевым в одной команде. Как-то по-мужски обсудили?

    – Мы нормально к подобному относимся. Уже прошло какое-то время, эмоции подутихли. Просто пообщались. Да и в самой игре после того нарушения я сразу извинился, поэтому проблем вообще нет.

    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начался в Краснодаре 10 ноября.
    • Подопечные Валерия Карпина сыграют с Брунеем 15 ноября. Начало в 19:00 мск.
    • 19 ноября россияне сыграют с Сирией в Волгограде.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1731505864
    Не проиграть КРУПНО. Вот задача, которую Карпин поставил сборной России на матч с Брунеем!!!...)))
    Ответить
    ...уефан
    1731513159
    ...главное - выйти из группы с первого места!...
    Ответить
    zigbert
    1731515044
    Задача одна - забить Брунею не менее 10 голов.
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