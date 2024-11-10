Бруней отправит на матч с Россией профессиональных игроков

Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена высказалась о составе национальной команды в предстоящем товарищеском матче с Россией.

«В Краснодар приедет официальная сборная Брунея. Все игроки – профессионалы и играют в клубах нашей премьер-лиги. Что касается принца Фаика Болкиаха, то маловероятно, что он приедет в Россию, у него есть дела. Короля Брунея на матче не будет», – сказала Картиена.

Матч пройдет 15 ноября в Краснодаре. Начало в 19:00 мск.

В рейтинге ФИФА Бруней занимает 184-е место, Россия – 34-е.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов