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    • Бруней отправит на матч с Россией профессиональных игроков

    Бруней отправит на матч с Россией профессиональных игроков

    Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена высказалась о составе национальной команды в предстоящем товарищеском матче с Россией.

    «В Краснодар приедет официальная сборная Брунея. Все игроки – профессионалы и играют в клубах нашей премьер-лиги. Что касается принца Фаика Болкиаха, то маловероятно, что он приедет в Россию, у него есть дела. Короля Брунея на матче не будет», – сказала Картиена.

    • Матч пройдет 15 ноября в Краснодаре. Начало в 19:00 мск.
    • В рейтинге ФИФА Бруней занимает 184-е место, Россия – 34-е.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    10.11.2024 18:31
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    Комментарии (8)
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    Damir07
    1731253268
    А у них есть профессиональная команда вообще? Короче вместо школьной команды приедут физрука из школ ))) До матча с Россией я вообще не знал не то что футболисты а то что вообще такая команда есть )))
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    k611
    1731254970
    Посмотрим что за футболисты...
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    FWSPM
    1731256009
    Ну все теперь надо готовится раз профессиональные
    Ответить
    zarsm
    1731256559
    страшна
    Ответить
    insider_retro
    1731257366
    Звучит как угроза... А выглядит как "на отвались"...
    Ответить
    FanatSerj
    1731259254
    Ну хоть на стадион с крышей и экранами посмотрят ))
    Ответить
    qwertyйцукен
    1731259290
    Ну наконец то...С уважением к России.А то прежде любителей хотели прислать. Догнали они всё таки шо Расея вяликая страна.Хоть и изгой для Запада. А нащет---короля Брунея на матче не будет---это они зря так .У Расеи ядерных бомб дохрена..И королю достанется.Гы гы
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