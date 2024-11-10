Вратарь махачкалинского «Динамо» вызван в сборную России

Вратарь «Динамо Мх» Давид Волк примет участие в сборе национальной команды России в ноябре.
«Наш голкипер Давид Волк вызван в национальную сборную России
Поздравляем, Давид! Желаем скорейшего дебюта и успешных выступлений за сборную страны!», – говорится в сообщении телеграм-канала махачкалинского клуба.
- Приглашение в сборную России на матчи в ноябре ранее получили три голкипера: Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив») и Станислав Агкацев («Краснодар»). В расширенном списке также были Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен») и Андрей Лунeв («Динамо»), но в окончательный вариант состава они не попали.
- Сборная России сыграет 15 ноября товарищеский матч с Брунеем в Краснодаре, а 19-го – с Сирией в Волгограде.
- 23-летний Волк провел в этом сезоне 18 матчей, пропустил 16 голов, сыграл 6 встреч на ноль.
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