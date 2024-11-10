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    Вратарь махачкалинского «Динамо» вызван в сборную России

    Вратарь «Динамо Мх» Давид Волк примет участие в сборе национальной команды России в ноябре.

    «Наш голкипер Давид Волк вызван в национальную сборную России

    Поздравляем, Давид! Желаем скорейшего дебюта и успешных выступлений за сборную страны!», – говорится в сообщении телеграм-канала махачкалинского клуба.

    • Приглашение в сборную России на матчи в ноябре ранее получили три голкипера: Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив») и Станислав Агкацев («Краснодар»). В расширенном списке также были Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен») и Андрей Лунeв («Динамо»), но в окончательный вариант состава они не попали.
    • Сборная России сыграет 15 ноября товарищеский матч с Брунеем в Краснодаре, а 19-го – с Сирией в Волгограде.
    • 23-летний Волк провел в этом сезоне 18 матчей, пропустил 16 голов, сыграл 6 встреч на ноль.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал ФК «Динамо» Махачкала

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    10.11.2024 19:07
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    Комментарии (5)
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    k611
    1731255160
    Действительно неплохо смотрится.
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    Красногорск_Фан
    1731255290
    Порвем Бурунди ))
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    шахта Заполярная
    1731258000
    Очень симпатичный волчара, поди болотные уже глаз заложили.
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    FWSPM
    1731270270
    Что за тигр этот волк
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    АлексМак
    1731270567
    Вот это правильно. А Максименко отправить восвояси.
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