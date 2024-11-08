Тарханов предложил дать Дзюбе шанс в сборной России

Бывший помощник главного тренера сборной России Александр Тарханов считает, что вызов в национальную команду нападающего «Акрона» Артем Дзюбы повысил бы интерес к ее матчу с Брунеем.

– Артeм Дзюба заявил о желании вернуться в сборную России, чтобы побить бомбардирский рекорд Кержакова. Ему надо забить для этого один мяч. Как думаете, надо дать Артeму такой шанс?

– Конечно, надо дать шанс. Он многое сделал для нашей сборной, особенно на домашнем чемпионате мира. Надо его проводить в сборной.

– У Дзюбы и Кержакова по 30 голов за нашу национальную команду, но Артeм их забил в 55 матчах, а Александр – в 92. Говорит ли такая статистика, что Дзюба лучше?

– Нет. Это не о чем не говорит. Кто из них мне больше нравится? Это разноплановые форварды и оба сильные. Кержаков – скоростной, Дзюба – хорош в борьбе.

– Карпин пока против вызова Дзюбы, говорит: «Зачем?» У всех футболистов есть цель играть за сборную. Что теперь, всех вызывать?» Он не даст шанс Артeму?

– Как я сказал, ему надо дать этот шанс. Пусть выйдет и забьет. Это мое мнение со стороны. А решать, кого вызвать, должен главный тренер.

– Может, РФС стоит вмешаться и попросить Карпина вызвать Дзюбу? Это повысило бы интерес к товарищескому матчу?

– Я согласен. На игру с Брунеем может прийти мало зрителей, а на Дзюбу могут собраться болельщики.

– Как вам игра Артeма в этом сезоне?

– Он помогает «Акрону» своим опытном и в раздевалке, и на поле. Дзюба хорошо выглядит. Он и забивает сам, и пасы отдает. В общем, картины не портит. Если бы портил, и команда бы плохо играла – его бы убрали. А сейчас тренер доволен, что Артeм играет такую роль в команде.

Ранее 36-летний Дзюба заявил: «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной».

Дзюба делит первое место по голам за сборную России с Александром Кержаковым, у обоих по 30 голов.

Сборная России 15 ноября сыграет товарищеский матч в Краснодаре с Брунеем, а 19 ноября – в Волгограде с Сирией.

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