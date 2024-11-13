Талалаев дал бы шанс Дзюбе поставить рекорд в сборной России: «Это было бы по-пацански»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что вызвать нападающего «Акрона» Артема Дзюбу в сборную России было бы «по-пацански».

«Многие выделяют Валеру [Карпина] за что? За брутальность, за подход, за отношение к футболистам. Как мне кажется, было бы «по‑пацански», например, дать Дзюбе – забить гол рекордный. А Миранчука не вызывать из Америки – освободить место и дать шанс ветерану.

Вызвал бы я игрока, с которым у меня конфликт? Почему нет. Должна быть солидарность футбольная, пацанская», – сказал Талалаев.

Сборная России 15 ноября сыграет в Краснодаре с командой Брунея, 19 ноября проведет матч в Волгограде с Сирией.

Дзюба делит с Александром Кержаковым лидерство по числу голов за сборную России – у обоих по 30 мячей.

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