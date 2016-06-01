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  • Кокорин забил классный гол Чеху, Нецид принес чехам победу над Россией. Ключевые моменты товарищеского матча

Кокорин забил классный гол Чеху, Нецид принес чехам победу над Россией. Ключевые моменты товарищеского матча

За неделю с небольшим до начала Евро-2016 во Франции нас пока приветствует лишь австрийский Инсбрук, хотя восемь лет назад наши победили тут шведов с Ибрагимовичем и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы-2008. Сегодня сборная России провела менее удачный товарищеский матч с чехами.

Онлайн матча Россия – Чехия – 1:2

Twitter российской сборной сообщал нам о тумане в Австрии.

Невероятно, но даже грозный Станислав Черчесов не в силах разогнать туман. Впрочем, российский тренер, кажется, в хорошем расположении духа.

Тренеры сборных Чехии и России – Павел Врба и Леонид Слуцкий. Вдруг им суждено встретиться еще и на Евро?

У сборной Чехии практически основа. Только справа на Евро вряд ли будет играть Гебре Селассие, а в центре вместо Губника наверняка будет выходить Сивок. Ну и в опорной зоне либо Павелка, либо опытный Плашил.

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Состав нашей сборной выглядит очень интересно. Прямо ультраатакующий вариант! Только в воротах не Акинфеев, а Лодыгин.

Го-о-ол! На 6-й минуте отличный гол забил Александр Кокорин, прошив Чеха мощнейшим ударом из-за пределов штрафной!

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Чуть позже Лафата простил нас, не попав в пустые ворота с полуметра, а ближе к концу первого тайма выход один на один не реализовал Смолов.

Второй тайм начался с замен: у чехов вышло три человека (Нецид, Сивок и Плашил вместо Губника, Павелки и Лафаты), а у нас Гилерме заменил Лодыгина в воротах, а Мамаев вышел вместо Дзюбы.

А это – красивый гол Росицки. Класс есть класс. Нецид скинул мяч под удар гениальному «канониру» , и тот пробил Гилерме. Наша защита посмотрела на красивый гол, да и побрела на свои позиции. 1:1.

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Очередная череда замен: Кокорин, Иванов, В.Березуцкий и Торбинский покинули поле. Вышли Головин, Комбаров, Самедов и Нойштедтер. Дебют игрока «Шальке» в российской сборной! У чехов вышел фланговый защитник Кадержабек – один из ключевых футболистов Чехии в квалификационных матчах.

Вот и первый удар Нойштедтера на 70-й минуте– подключился к атаке наш новый россиянин и неплохо пробил головой, но Чех забрал мяч. Затем несколько раз не забил Крейчи. А могло повезти нам – мяч выскользнул из рук Петра Чеха после удара Денисова, но штанга вернула его чешскому киперу.

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Закончилось же все голом Томаша Нецида на последней минуте, и чехи победили. Заслуженно. Во втором тайме играли они лучше, а Нецид забил еще и из-под Нойштедтера.

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Товарищеские матчи. Сборные Европа
Комментарии (19)
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koka7751
1464803816
Смольников, лучше бы играл в защите, а не в нападении. Два гола из-за его не внятных действий в обороне.Неужели Слуцкий не видит? Если так будет играть с англичанами, то нам штук пять голов воткнут!
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GreyDeFis
1464803855
Без Дзагоева мяч в атаку вообще не идёт, в обороне лучшие из худших, Кокорин правда могёт и умеет оказывается....
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sochi-2013
1464804297
Видно, что ребята под нагрузкой. К англичанам подойдут в форме. Все нормально.
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STatham
1464804350
Обосрались. Как и всегда. из группы не выйти. Мутко же премии рассчитал, а они уже согласовали. В глазах нули, на счетах миллионы евро. Зачем играть.
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ВалентинычМ
1464804482
Сборная-отстой!Такой сброд я давно не видел.Может это ход Слуцкого,чтобы запутать англичан.Ни одного действия разумного,Кокорин гол на удачу забил.И где игра... Смотрю и болею 45 лет.Ребята,без обид,больно...
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MarkinInOcean
1464804726
Смольников мертвый, Дзюба еле ходит, а Гильерме и Нойштедтера вообще лучше не выпускать и не позориться. Немец вообще никакой сезон в Шальке провел и сразу вызов в сборную получил.
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ВалентинычМ
1464805578
Шатов не вошел,Смольников не попал,Слуцкий не допёр.Это же не ЦСКА и не ПФЛ.Игнашевич-классный мужик,но время ушло,дай Бог ему удачи.Нет у нас обороны вообще!Евро сто процентов в ж...
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GM
1464805664
Зашел посмотреть на страдания в комментах. Страданиями удовлетворен ;-)))
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artur 10
1464805871
Блин,ребята,походу дела надо менять Министра Спорта(смотреть стыдно уже),провал во всех видах спорта.
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kozh
1464855006
Дохлая сборная! Какова страна - такова и сборная по футболу. Нам бы еще для полного позора найти футболистов для натурализации! Если бы Гилерме был хорош, его в сборную Бразилии вызывали бы, это и к Нодштайнеру относится
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