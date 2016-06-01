Кокорин забил классный гол Чеху, Нецид принес чехам победу над Россией. Ключевые моменты товарищеского матча

За неделю с небольшим до начала Евро-2016 во Франции нас пока приветствует лишь австрийский Инсбрук, хотя восемь лет назад наши победили тут шведов с Ибрагимовичем и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы-2008. Сегодня сборная России провела менее удачный товарищеский матч с чехами.

Онлайн матча Россия – Чехия – 1:2

Twitter российской сборной сообщал нам о тумане в Австрии.

Невероятно, но даже грозный Станислав Черчесов не в силах разогнать туман. Впрочем, российский тренер, кажется, в хорошем расположении духа.

Тренеры сборных Чехии и России – Павел Врба и Леонид Слуцкий. Вдруг им суждено встретиться еще и на Евро?

У сборной Чехии практически основа. Только справа на Евро вряд ли будет играть Гебре Селассие, а в центре вместо Губника наверняка будет выходить Сивок. Ну и в опорной зоне либо Павелка, либо опытный Плашил.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Состав нашей сборной выглядит очень интересно. Прямо ультраатакующий вариант! Только в воротах не Акинфеев, а Лодыгин.

Го-о-ол! На 6-й минуте отличный гол забил Александр Кокорин, прошив Чеха мощнейшим ударом из-за пределов штрафной!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Чуть позже Лафата простил нас, не попав в пустые ворота с полуметра, а ближе к концу первого тайма выход один на один не реализовал Смолов.

Второй тайм начался с замен: у чехов вышло три человека (Нецид, Сивок и Плашил вместо Губника, Павелки и Лафаты), а у нас Гилерме заменил Лодыгина в воротах, а Мамаев вышел вместо Дзюбы.

А это – красивый гол Росицки. Класс есть класс. Нецид скинул мяч под удар гениальному «канониру» , и тот пробил Гилерме. Наша защита посмотрела на красивый гол, да и побрела на свои позиции. 1:1.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Очередная череда замен: Кокорин, Иванов, В.Березуцкий и Торбинский покинули поле. Вышли Головин, Комбаров, Самедов и Нойштедтер. Дебют игрока «Шальке» в российской сборной! У чехов вышел фланговый защитник Кадержабек – один из ключевых футболистов Чехии в квалификационных матчах.

Вот и первый удар Нойштедтера на 70-й минуте– подключился к атаке наш новый россиянин и неплохо пробил головой, но Чех забрал мяч. Затем несколько раз не забил Крейчи. А могло повезти нам – мяч выскользнул из рук Петра Чеха после удара Денисова, но штанга вернула его чешскому киперу. Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает Закончилось же все голом Томаша Нецида на последней минуте, и чехи победили. Заслуженно. Во втором тайме играли они лучше, а Нецид забил еще и из-под Нойштедтера.