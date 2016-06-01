Кокорин забил классный гол Чеху, Нецид принес чехам победу над Россией. Ключевые моменты товарищеского матча

За неделю с небольшим до начала Евро-2016 во Франции нас пока приветствует лишь австрийский Инсбрук, хотя восемь лет назад наши победили тут шведов с Ибрагимовичем и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы-2008. Сегодня сборная России провела менее удачный товарищеский матч с чехами.
Онлайн матча Россия – Чехия – 1:2
Twitter российской сборной сообщал нам о тумане в Австрии.
Невероятно, но даже грозный Станислав Черчесов не в силах разогнать туман. Впрочем, российский тренер, кажется, в хорошем расположении духа.
Тренеры сборных Чехии и России – Павел Врба и Леонид Слуцкий. Вдруг им суждено встретиться еще и на Евро?
У сборной Чехии практически основа. Только справа на Евро вряд ли будет играть Гебре Селассие, а в центре вместо Губника наверняка будет выходить Сивок. Ну и в опорной зоне либо Павелка, либо опытный Плашил.
Состав нашей сборной выглядит очень интересно. Прямо ультраатакующий вариант! Только в воротах не Акинфеев, а Лодыгин.
Го-о-ол! На 6-й минуте отличный гол забил Александр Кокорин, прошив Чеха мощнейшим ударом из-за пределов штрафной!
Чуть позже Лафата простил нас, не попав в пустые ворота с полуметра, а ближе к концу первого тайма выход один на один не реализовал Смолов.
Второй тайм начался с замен: у чехов вышло три человека (Нецид, Сивок и Плашил вместо Губника, Павелки и Лафаты), а у нас Гилерме заменил Лодыгина в воротах, а Мамаев вышел вместо Дзюбы.
А это – красивый гол Росицки. Класс есть класс. Нецид скинул мяч под удар гениальному «канониру» , и тот пробил Гилерме. Наша защита посмотрела на красивый гол, да и побрела на свои позиции. 1:1.
Очередная череда замен: Кокорин, Иванов, В.Березуцкий и Торбинский покинули поле. Вышли Головин, Комбаров, Самедов и Нойштедтер. Дебют игрока «Шальке» в российской сборной! У чехов вышел фланговый защитник Кадержабек – один из ключевых футболистов Чехии в квалификационных матчах.
Вот и первый удар Нойштедтера на 70-й минуте– подключился к атаке наш новый россиянин и неплохо пробил головой, но Чех забрал мяч. Затем несколько раз не забил Крейчи. А могло повезти нам – мяч выскользнул из рук Петра Чеха после удара Денисова, но штанга вернула его чешскому киперу.
Закончилось же все голом Томаша Нецида на последней минуте, и чехи победили. Заслуженно. Во втором тайме играли они лучше, а Нецид забил еще и из-под Нойштедтера.