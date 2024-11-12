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    Чалов поделился эмоциями от вызова в сборную России

    Нападающий ПАОК Федор Чалов рассказал, как добрался до расположения сборной России, которая готовится к товарищеским матчам с Брунеем и Сирией.

    – Калиспера [греч. – добрый вечер], Федя. Как дела?

    – Уже калинихта [греч. – доброй ночи] получается. Всe хорошо, спасибо.

    – Как доехал?

    – Ну не самая простая поездка, но доехал хорошо и комфортно.

    – По сравнению с расстояниями в нынешнем чемпионате пришлось вспомнить, как всe было несколько месяцев назад?

    – Там тоже бывают поездки на автобусе четырeхчасовые, так что нормально.

    – Какой был маршрут?

    – Встал в 7:30 утра и двинулся. Сначала до Стамбула, потом в Сочи, оттуда уже на поезде.

    – Как поезд?

    – РЖД, романтика железной дороги.

    – Что вкуснее: шаурма или гирос?

    – Сейчас мне очень понравился гирос, особенно – местный. Очень вкусно. Поставлю знак равенства.

    – Есть то, по чему соскучился из нашей кухни?

    – Не смогу так сказать. У меня дома жена готовит, так что в этом плане всe нормально.

    – Рад вызову в сборную?

    – Да, очень рад. Соскучился по ребятам. Видел открытые тренировки, сколько людей на них пришло. Рад этому, и очень хочется сыграть. Тем более на таком стадионе. Будут полные трибуны и потрясающая атмосфера.

    – Как тебе старт в новом чемпионате?

    – Не предел мечтаний, всегда хочется большего и лучшего. Но процесс идeт, двигаюсь только вперeд.

    Магомед Оздоев помогает с адаптацией?

    – Да, конечно. Передавал всем большой привет.

    • Сбор национальной команды начался 10 ноября.
    • 15 ноября Россия сыграет с Брунеем в Краснодаре, а 19-го – с Сирией в Волгограде.
    • 26-летний Чалов провел в этом сезоне 17 матчей за ПАОК, забил 1 гол, отдал 2 передачи. До трансфера в греческий клуб он также выступил в 2 встречах за ЦСКА.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: официальный сайт РФС

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    12.11.2024 13:18
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    Комментарии (1)
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    Чистоспорт
    1731409969
    Но победить сборную Брунея им будет непросто )))
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