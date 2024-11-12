Чалов поделился эмоциями от вызова в сборную России

Нападающий ПАОК Федор Чалов рассказал, как добрался до расположения сборной России, которая готовится к товарищеским матчам с Брунеем и Сирией.
– Калиспера [греч. – добрый вечер], Федя. Как дела?
– Уже калинихта [греч. – доброй ночи] получается. Всe хорошо, спасибо.
– Как доехал?
– Ну не самая простая поездка, но доехал хорошо и комфортно.
– По сравнению с расстояниями в нынешнем чемпионате пришлось вспомнить, как всe было несколько месяцев назад?
– Там тоже бывают поездки на автобусе четырeхчасовые, так что нормально.
– Какой был маршрут?
– Встал в 7:30 утра и двинулся. Сначала до Стамбула, потом в Сочи, оттуда уже на поезде.
– Как поезд?
– РЖД, романтика железной дороги.
– Что вкуснее: шаурма или гирос?
– Сейчас мне очень понравился гирос, особенно – местный. Очень вкусно. Поставлю знак равенства.
– Есть то, по чему соскучился из нашей кухни?
– Не смогу так сказать. У меня дома жена готовит, так что в этом плане всe нормально.
– Рад вызову в сборную?
– Да, очень рад. Соскучился по ребятам. Видел открытые тренировки, сколько людей на них пришло. Рад этому, и очень хочется сыграть. Тем более на таком стадионе. Будут полные трибуны и потрясающая атмосфера.
– Как тебе старт в новом чемпионате?
– Не предел мечтаний, всегда хочется большего и лучшего. Но процесс идeт, двигаюсь только вперeд.
– Магомед Оздоев помогает с адаптацией?
– Да, конечно. Передавал всем большой привет.
- Сбор национальной команды начался 10 ноября.
- 15 ноября Россия сыграет с Брунеем в Краснодаре, а 19-го – с Сирией в Волгограде.
- 26-летний Чалов провел в этом сезоне 17 матчей за ПАОК, забил 1 гол, отдал 2 передачи. До трансфера в греческий клуб он также выступил в 2 встречах за ЦСКА.
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