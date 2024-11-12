Чалов поделился эмоциями от вызова в сборную России

Нападающий ПАОК Федор Чалов рассказал, как добрался до расположения сборной России, которая готовится к товарищеским матчам с Брунеем и Сирией.

– Калиспера [греч. – добрый вечер], Федя. Как дела?

– Уже калинихта [греч. – доброй ночи] получается. Всe хорошо, спасибо.

– Как доехал?

– Ну не самая простая поездка, но доехал хорошо и комфортно.

– По сравнению с расстояниями в нынешнем чемпионате пришлось вспомнить, как всe было несколько месяцев назад?

– Там тоже бывают поездки на автобусе четырeхчасовые, так что нормально.

– Какой был маршрут?

– Встал в 7:30 утра и двинулся. Сначала до Стамбула, потом в Сочи, оттуда уже на поезде.

– Как поезд?

– РЖД, романтика железной дороги.

– Что вкуснее: шаурма или гирос?

– Сейчас мне очень понравился гирос, особенно – местный. Очень вкусно. Поставлю знак равенства.

– Есть то, по чему соскучился из нашей кухни?

– Не смогу так сказать. У меня дома жена готовит, так что в этом плане всe нормально.

– Рад вызову в сборную?

– Да, очень рад. Соскучился по ребятам. Видел открытые тренировки, сколько людей на них пришло. Рад этому, и очень хочется сыграть. Тем более на таком стадионе. Будут полные трибуны и потрясающая атмосфера.

– Как тебе старт в новом чемпионате?

– Не предел мечтаний, всегда хочется большего и лучшего. Но процесс идeт, двигаюсь только вперeд.

– Магомед Оздоев помогает с адаптацией?

– Да, конечно. Передавал всем большой привет.

Сбор национальной команды начался 10 ноября.

15 ноября Россия сыграет с Брунеем в Краснодаре, а 19-го – с Сирией в Волгограде.

26-летний Чалов провел в этом сезоне 17 матчей за ПАОК, забил 1 гол, отдал 2 передачи. До трансфера в греческий клуб он также выступил в 2 встречах за ЦСКА.

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