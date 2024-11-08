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    • Ковтун не исключил, что Дзюба может заинтересовать Карпина и получить приглашение в сборную

    Ковтун не исключил, что Дзюба может заинтересовать Карпина и получить приглашение в сборную

    Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун высказался о возможном вызове 36-летнего нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в национальную команду.

    – Вы верите, что Карпин вызовет Дзюбу в сборную России?

    – Честно говоря, успокоился по Дзюбе. Если у игрока есть желание, то может быть заинтересует главного тренера сборной Карпина. Но задачи Дзюбы, наверное, больше в клубе. Нужно решить задачи «Акрона» по чемпионату. Тут вопрос отношений и заинтересованности Карпина.

    – Нужен ли Дзюба в команде?

    – Сейчас соперники у сборной не совсем принципиальные (смеется). Можно вызывать того, кто проявляет себя в клубах.

    – Насколько серьезно Дзюбе будет побить рекорд Кержакова в матче с командой уровня сборной Брунея?

    – Сколько ему нужно забить?

    – У Кержакова и Дзюбы сейчас по 30.

    – Дзюбе нужно самому заинтересоваться, не будет же он сам сильно напрашиваться. Если будет в списках, то есть шанс забить Брунею или еще кому-то.

    • Ранее Дзюба заявил о желании сыграть за сборную, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам.
    • 15 ноября Россия сыграет в Краснодаре товарищеский матч с командой Брунея, а 19 ноября – в Волгограде со сборной Сирии.
    • Дзюба в последний раз играл за сборную России на Евро-2020 в 2021 году.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    08.11.2024 08:18
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    Комментарии (1)
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    sochi-2013
    1731081189
    Юра, карпин пригласит Дзюбу в одном случае. Если будет уверен, что Артем повторит твой финт в игре с Исландией.
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