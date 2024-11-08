Ковтун не исключил, что Дзюба может заинтересовать Карпина и получить приглашение в сборную

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун высказался о возможном вызове 36-летнего нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в национальную команду.
– Вы верите, что Карпин вызовет Дзюбу в сборную России?
– Честно говоря, успокоился по Дзюбе. Если у игрока есть желание, то может быть заинтересует главного тренера сборной Карпина. Но задачи Дзюбы, наверное, больше в клубе. Нужно решить задачи «Акрона» по чемпионату. Тут вопрос отношений и заинтересованности Карпина.
– Нужен ли Дзюба в команде?
– Сейчас соперники у сборной не совсем принципиальные (смеется). Можно вызывать того, кто проявляет себя в клубах.
– Насколько серьезно Дзюбе будет побить рекорд Кержакова в матче с командой уровня сборной Брунея?
– Сколько ему нужно забить?
– У Кержакова и Дзюбы сейчас по 30.
– Дзюбе нужно самому заинтересоваться, не будет же он сам сильно напрашиваться. Если будет в списках, то есть шанс забить Брунею или еще кому-то.
- Ранее Дзюба заявил о желании сыграть за сборную, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам.
- 15 ноября Россия сыграет в Краснодаре товарищеский матч с командой Брунея, а 19 ноября – в Волгограде со сборной Сирии.
- Дзюба в последний раз играл за сборную России на Евро-2020 в 2021 году.
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