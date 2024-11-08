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    Пономарев одобрил невызов Дзюбы в сборную России

    Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает правильным решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать форварда «Акрона» Артема Дзюбу на ноябрьский сбор национальной команды.

    «Карпин правильно поступил, что не вызвал Дзюбу в сборную России. В матчах с Брунеем и Сирией Артем мог бы забить много мячей и стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Но не надо заниматься благотворительностью. Это безобразие. Что было, то прошло. Я поддерживаю решение Валерия Георгиевича.

    Дзюба мечтал побить рекорд Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории сборной России? Мечтать любой может. В свое время нужно было забивать. А его время давно ушло.

    Можно проводить Артема из национальной команды. Чисто символически выпустить на поле и тут же заменить. Мы Игоря Нетто так провожали в свое время», – сказал Пономарев.

    • Ранее 36-летний Дзюба заявил: «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной».
    • Дзюба делит первое место по голам за сборную России с Александром Кержаковым, у обоих по 30 голов.
    • Сборная России 15 ноября сыграет товарищеский матч в Краснодаре с Брунеем, а 19 ноября – в Волгограде с Сирией.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.11.2024 11:24
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    Комментарии (3)
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    The only one
    1731054844
    Конечно верно. Рекорды надо устанавливать в борьбе с нормальными соперниками в официальных матчах. А так можно взять пацана лет 17-ти из второй лиги с задатками нападающего, постоянно возить его на подобные этим матчи. Глядишь- через пяток лет он и рекорд планеты всей побьёт.
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    fakeid
    1731054899
    нужно не учитывать голы за сборную в товарняках, только официальные игры. интересно, какой расклад у кержа и дзюбы при таком условии?
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    R_a_i_n
    1731067930
    Гроза Тамбова и Лихтенштейна)))
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