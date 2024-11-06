Аршавин – о товарищеских матчах сборной России: «Если бы не было игр, то ничего бы страшного не случилось»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды в ноябре.

– Сборная России в ноябре сыграет с Брунеем и Сирией.

– Один из матчей я даже буду комментировать! Посмотрю вживую, ха-ха. Но понятно, что соперники слабые. А что делать?

– Нужны ли такие игры?

– Если бы не было игр, то ничего бы страшного не случилось. Но есть же вопрос выполнения обязательств перед спонсорами.

– А футболистам сборной это нужно?

– Кому-то можно было дать передохнуть, это точно. Но для болельщиков матчи нужны, в Краснодаре и в Волгограде соберется много зрителей. Все порадуются, если каждому сопернику по пятерке забьют.

Ну реально! С Кубой же забили восемь мячей – все были счастливы. Думаю, тут произойдет то же самое.

– Были разговоры, что Бруней может приехать полуосновным составом.

– Это плохо. Если так будет, то... Ничего тут не сделаешь. В РФС и так делают все, что могут.

– Вы понимаете игроков «Зенита», которые едут в сборную России, а не остаются на товарищеский матч с «Фенербахче»?

– А что делать? В паузу на матчи сборной они должны играть за национальную команду. Если бы я был игроком сейчас, от сборной бы не отказывался. Никогда не отказывался! Другие косили, а я – нет, ха-ха!

15 ноября Россия сыграет в Краснодаре с командой Брунея, а 19 ноября проведет матч в Волгограде со сборной Сирии.

В этом году по различным причинам у сборной России сорвались три товарищеских матча – с Парагваем, Таиландом и Пакистаном.

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