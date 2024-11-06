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    • Аршавин – о товарищеских матчах сборной России: «Если бы не было игр, то ничего бы страшного не случилось»

    Аршавин – о товарищеских матчах сборной России: «Если бы не было игр, то ничего бы страшного не случилось»

    Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды в ноябре.

    – Сборная России в ноябре сыграет с Брунеем и Сирией.

    Один из матчей я даже буду комментировать! Посмотрю вживую, ха-ха. Но понятно, что соперники слабые. А что делать?

    – Нужны ли такие игры?

    Если бы не было игр, то ничего бы страшного не случилось. Но есть же вопрос выполнения обязательств перед спонсорами.

    – А футболистам сборной это нужно?

    – Кому-то можно было дать передохнуть, это точно. Но для болельщиков матчи нужны, в Краснодаре и в Волгограде соберется много зрителей. Все порадуются, если каждому сопернику по пятерке забьют.

    Ну реально! С Кубой же забили восемь мячей – все были счастливы. Думаю, тут произойдет то же самое.

    – Были разговоры, что Бруней может приехать полуосновным составом.

    – Это плохо. Если так будет, то... Ничего тут не сделаешь. В РФС и так делают все, что могут.

    – Вы понимаете игроков «Зенита», которые едут в сборную России, а не остаются на товарищеский матч с «Фенербахче»?

    – А что делать? В паузу на матчи сборной они должны играть за национальную команду. Если бы я был игроком сейчас, от сборной бы не отказывался. Никогда не отказывался! Другие косили, а я – нет, ха-ха!

    • 15 ноября Россия сыграет в Краснодаре с командой Брунея, а 19 ноября проведет матч в Волгограде со сборной Сирии.
    • В этом году по различным причинам у сборной России сорвались три товарищеских матча – с Парагваем, Таиландом и Пакистаном.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2024 13:36
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    Комментарии (2)
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    Spartak_forv@
    1730890710
    Смешно и печально одновременно
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    TOMSON
    1730891312
    Сборная это не только игроки и матчи. Сборная это еще целая экосистема перелетов, организаторов, медперсонала и тд. При этом это люди не самого низкого класса. Если сборная играть перестанет, то и все эти люди разъедутся. В конечном итоге, когда играть разрешат мы буквально будем начинать с нуля.
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