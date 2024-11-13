Черданцев высказался об уровне соперников сборной России

Комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о проведении сборной России товарищеских матчей с Брунеем и Сирией.

– Мы ждем матча с Брунеем и Сирией?

– Я буду вести эфиры, это моя работа. Но это уже перебор, на мой взгляд. Всегда поддерживал решения играть, – команда должна быть. Она должна собираться, играть в сборной это честь, это приятно.

Но с точки зрения уровня соперников должна быть грань, которую не нужно переходить, потому что это превращается в фарс. Это никак не продашь людям. Лучше уж сыграть двумя составами, как это было в СССР, когда не находили соперников.

Или можно придумать форматы – сыграть с российской сборной Бразилии, собрать легионеров из этой страны. Думаю, они с удовольствием сыграют, стадион соберется, я бы пошел. Или вообще сборная Южной Америки. При всем уважении, Сирия и Бруней – это слишком уж понижает планку.

15 ноября Россия сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19-го – в Волгограде с Сирией.

Бруней занимает в рейтинге ФИФА 184-е место, Сирия – 93-е, Россия – 34-е.

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