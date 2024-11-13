Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Черданцев высказался об уровне соперников сборной России

    Комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о проведении сборной России товарищеских матчей с Брунеем и Сирией.

    – Мы ждем матча с Брунеем и Сирией?

    – Я буду вести эфиры, это моя работа. Но это уже перебор, на мой взгляд. Всегда поддерживал решения играть, – команда должна быть. Она должна собираться, играть в сборной это честь, это приятно.

    Но с точки зрения уровня соперников должна быть грань, которую не нужно переходить, потому что это превращается в фарс. Это никак не продашь людям. Лучше уж сыграть двумя составами, как это было в СССР, когда не находили соперников.

    Или можно придумать форматы – сыграть с российской сборной Бразилии, собрать легионеров из этой страны. Думаю, они с удовольствием сыграют, стадион соберется, я бы пошел. Или вообще сборная Южной Америки. При всем уважении, Сирия и Бруней – это слишком уж понижает планку.

    • 15 ноября Россия сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19-го – в Волгограде с Сирией.
    • Бруней занимает в рейтинге ФИФА 184-е место, Сирия – 93-е, Россия – 34-е.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Алексей Миранчук высказался об американцах 5
    Карпин встретился с Галицким: подробности
    Акинфеев составил символическую команду из партнеров по сборной России
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:44
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    subbotaspartak
    1731491347
    Сам догадался?
    Ответить
    VGreen
    1731499270
    Да, давно так считаю. Лучше бы собрали сборную легионеров и против них сыграть. Когда то такое делали. Чем куда то лететь, деньги тратить. И всем российским болельщикам интересно было бы.
    Ответить
    andr45
    1731502028
    Уровень соперников сборной полностью соответствует и футболерам, и дикторам с Матч ТВ , а также прочим експертам и блогерам)
    Ответить
    saf05
    1731514759
    У этого чердака чердак сдуло
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 