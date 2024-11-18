Карпин сказал, на какую поддержку болельщиков рассчитывает в матче с Сирией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед товарищескм матчем с Сирией сказал, что национальная команда счастлива вернуться в Волгоград.

«Приятно вернуться в Волгоград. Были здесь в том году, счастливы вернуться еще раз. Надеемся, что будет такая же поддержка, как в игре с Кубой. Хотим выиграть матч с Сирией в любом случае», – сказал Карпин.

Товарищеская игра Россия – Сирия пройдет 19 ноября на «Волгоград Арене». Начало в 19:30 мск.

В ноябре 2023 года в Волгограде подопечные Валерия Карпина разгромили сборную Кубы со счетом 8:0.

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