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    • Карпин сказал, на какую поддержку болельщиков рассчитывает в матче с Сирией

    Карпин сказал, на какую поддержку болельщиков рассчитывает в матче с Сирией

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед товарищескм матчем с Сирией сказал, что национальная команда счастлива вернуться в Волгоград.

    «Приятно вернуться в Волгоград. Были здесь в том году, счастливы вернуться еще раз. Надеемся, что будет такая же поддержка, как в игре с Кубой. Хотим выиграть матч с Сирией в любом случае», – сказал Карпин.

    • Товарищеская игра Россия – Сирия пройдет 19 ноября на «Волгоград Арене». Начало в 19:30 мск.
    • В ноябре 2023 года в Волгограде подопечные Валерия Карпина разгромили сборную Кубы со счетом 8:0.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.11.2024 12:08
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