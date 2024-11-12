Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Колосков – о соперниках сборной России: «Это лучше, чем ничего»

    Колосков – о соперниках сборной России: «Это лучше, чем ничего»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об уровен соперников сборной России по товарищеским матчам в ноябре.

    «Сейчас такая ситуация, когда надо играть не с теми, с кем хотим, а с теми, кто согласен. У сильных команд все даты заняты, поэтому хорошо, что нашли Бруней.

    А то, что еще сыграем с довольно крепкой Сирией, – вообще замечательно. Тем более сыграем в регионах, где соберется много зрителей, как было год назад в Волгограде, когда туда приезжала Куба.

    Ничего не поделаешь, надо искать соперников, какие есть. И хорошо, что РФС удается договариваться хоть с кем-то. Это лучше, чем ничего. В конце концов, сборная должна продолжать играть, готовиться к временам, когда ее допустят назад до официальных матчей.

    И нужно поддерживать ее рейтинг, чтобы, вернувшись в соревнования, начинать при жеребьевках не в нижних корзинах. И то, что мы сейчас находимся на 34-м месте в рейтинге ФИФА даже после трех лет без официальных матчей, является следствием в том числе того, что играем с Вьетнамом, Кубой и Брунеем», – сказал Колосков.

    • 15 ноября Россия сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19-го – в Волгограде с Сирией.
    • Бруней занимает в рейтинге ФИФА 184-е место, Сирия – 93-е.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Стал известен состав сборной Брунея на матч с Россией
    Глава РПЛ оценил шансы сборной России сыграть на ЧМ-2026 3
    Смородская посоветовала Миранчуку не ехать в сборную России 2
    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:40
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Skull_Boy
    1731390288
    Это позор и никого самоуважения
    Ответить
    Питерский князь
    1731392932
    Надо срамтак расформировать и тогда нас вернут на международные соревнования. Почему этого никто не понял? :)))
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 