Ловчев: «80 процентов нападающих в подметки не годятся Дзюбе»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба станет единоличным рекордсменом по числу голов за национальную команду России.

«Дело не только в запале Дзюбы! Назовите мне хороших футболистов у нас. Человек пять наберете. Батраков, Глушенков и так далее… Но 80 процентов нападающих в подметки не годятся Дзюбе, откровенно говоря. У меня нет сомнений, что он побьет рекорд по голам за сборную», – сказал Ловчев.

36-летний Дзюба в этом сезоне провел 8 матчей за клуб, забил 2 гола, отдал 3 передачи.

Форвард делит статус лидера по числу голов за сборную России с Александром Кержаковым – у обоих по 30 мячей.

Дзюба не вызван в национальную команду на товарищеские матчи в ноябре.

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