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    • Ловчев: «80 процентов нападающих в подметки не годятся Дзюбе»

    Ловчев: «80 процентов нападающих в подметки не годятся Дзюбе»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба станет единоличным рекордсменом по числу голов за национальную команду России.

    «Дело не только в запале Дзюбы! Назовите мне хороших футболистов у нас. Человек пять наберете. Батраков, Глушенков и так далее… Но 80 процентов нападающих в подметки не годятся Дзюбе, откровенно говоря. У меня нет сомнений, что он побьет рекорд по голам за сборную», – сказал Ловчев.

    • 36-летний Дзюба в этом сезоне провел 8 матчей за клуб, забил 2 гола, отдал 3 передачи.
    • Форвард делит статус лидера по числу голов за сборную России с Александром Кержаковым – у обоих по 30 мячей.
    • Дзюба не вызван в национальную команду на товарищеские матчи в ноябре.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    361isa@mail.ru
    1731482413
    Ловчев собирается на пост тренера сборной чтобы пригласить Дзюбу в сборную для того чтобы тот забил один мяч. Другой логики тут не вижу
    Ответить
    ...уефан
    1731483744
    ...хер с ним, с тем Дзюбой! А вот из Ловчева, достойного в прошлом футболиста и когда-то авторитетного эксперта, на Матч ТВ сделали скомороха какого-то и откровенно смеются над ним в студии. И похоже, всех это устраивает. Может и его самого, деньги не пахнут. Стыдно в таком возрасте и статусе... И смотреть на это стыдно и слышать...
    Ответить
    NewLife
    1731485862
    Серавимыч, спроси у Гены Орлова, какие таблетки принимать от старческого маразма))
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