Мостовой – о матче Россия – Бруней: «Тревога, тревога… Я напуган, в ожидании. Будет 8:0 или 10:0»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча национальной команды с Брунеем.

– Какие ваши ожидания, прогнозы на матч с Брунеем?

– Тревога, тревога… Я напуган, в ожидании. Будет 8:0 или 10:0. Меньше быть не должно. Где Бруней и где футбол? Я знаю, что там нет профессионального футбола.

– Если Россия забьет меньше восьми мячей – это будет плохой результат?

– Конечно! Это будет несерьезно, мы все расстроимся. Сейчас идут разговоры про рекорды, победные серии. Представляете, как приятно их устанавливать с такими командами, как Бруней, Мадагаскар, Монголия. Я недавно перепутал Бруней с Бурунди (смеется). Кошмар.

Игра пройдет 15 ноября в Краснодаре и начнется в 19:00 (мск), 19 ноября сборная России встретится с Сирией в Волгограде.

Бруней занимает в рейтинге ФИФА 184-е место, Сирия – 93-е, Россия – 34-е.

В прошлом году подопечные Валерия Карпина победили Кубу в товарищеском матче со счетом 8:0

В 2019 году Россия обыграла Сан-Марино в отборочной встрече Евро-2020 со счетом 9:0.

В тренировочном матче в 1994 году сборная России обыграла австрийский клуб «Евротурс Китцбюэль» со счетом 10:0.

Сборная СССР дважды в своей истории побеждала с разницей в 10 мячей – в матчах с Индией (11:1) в 1955 году и Финляндией (10:0) в 1957-м.

Также в тренировочном матче в 1956 году советская команда обыграла Австралию со счетом 15:1.

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