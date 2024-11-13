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    • Мостовой – о матче Россия – Бруней: «Тревога, тревога… Я напуган, в ожидании. Будет 8:0 или 10:0»

    Мостовой – о матче Россия – Бруней: «Тревога, тревога… Я напуган, в ожидании. Будет 8:0 или 10:0»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча национальной команды с Брунеем.

    – Какие ваши ожидания, прогнозы на матч с Брунеем?

    – Тревога, тревога… Я напуган, в ожидании. Будет 8:0 или 10:0. Меньше быть не должно. Где Бруней и где футбол? Я знаю, что там нет профессионального футбола.

    – Если Россия забьет меньше восьми мячей – это будет плохой результат?

    – Конечно! Это будет несерьезно, мы все расстроимся. Сейчас идут разговоры про рекорды, победные серии. Представляете, как приятно их устанавливать с такими командами, как Бруней, Мадагаскар, Монголия. Я недавно перепутал Бруней с Бурунди (смеется). Кошмар.

    • Игра пройдет 15 ноября в Краснодаре и начнется в 19:00 (мск), 19 ноября сборная России встретится с Сирией в Волгограде.
    • Бруней занимает в рейтинге ФИФА 184-е место, Сирия – 93-е, Россия – 34-е.
    • В прошлом году подопечные Валерия Карпина победили Кубу в товарищеском матче со счетом 8:0
    • В 2019 году Россия обыграла Сан-Марино в отборочной встрече Евро-2020 со счетом 9:0.
    • В тренировочном матче в 1994 году сборная России обыграла австрийский клуб «Евротурс Китцбюэль» со счетом 10:0.
    • Сборная СССР дважды в своей истории побеждала с разницей в 10 мячей – в матчах с Индией (11:1) в 1955 году и Финляндией (10:0) в 1957-м.
    • Также в тренировочном матче в 1956 году советская команда обыграла Австралию со счетом 15:1.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    Айболид
    1731503161
    В ничейку сгоняют . Эт всё таки сам Бруней!
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    DeStar
    1731504409
    да выиграют 6-0 каких и все
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    ...уефан
    1731504455
    ...неплохо бы для Карпинский сборной, для встряски и осознания реального положения дел в сборной и её игры и оплеуху в виде 0-0, 0-1...
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    Fju-2
    1731504794
    Тревога! Тревога! Диджеев слишком много! (Чугунный скороход)
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