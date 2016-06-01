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    Источник: «Федуна не устроило то, что Бердыев не гарантировал чемпионство «Спартака»

    Источник, близкий к совету директоров «Спартака», раскрыл подробности переговоров между руководством клуба и главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым.

    «Переговоры с Бердыевым продолжались последние два дня. Последнее слово оставалось за владельцем клуба Леонидом Федуном. Однако его не устроил тот факт, что Бердыев, с одной стороны, представивший четкий и детально проработанный план становления и развития команды, с другой — отказался гарантировать стопроцентный результат, сославшись на превосходящий административный ресурс команд конкурентов: ЦСКА и «Зенита». При этом все финансовые требования Бердыева клуб готов был удовлетворить. В итоге на таких условиях с сотрудничеством с Бердыевым было решено повременить. По этой причине Дмитрий Аленичев и получил еще один шанс проявить себя в качестве главного тренера. Что касается так называемого административного ресурса, то тут Курбан Бекиевич имел в виду много моментов, в которые, естественно, входила и так называемая «работа с арбитрами», – заявил источник.

    Источник: Life

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    01.06.2016 01:57
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +7

      abela 2 июня 2016, 09:26

      эпическое вранье... журналисты уже совсем не стесняются придумывать всякую лажу... ну хоть бы малость достоверно было...плеваться хочется от такого издания...

      0
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 2 июня 2016, 00:01

      А Аленичев как и Валера нормальные тренера

      0
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 2 июня 2016, 00:00

      Федун странный какой то... Ему четкую позицию а он про чемпионство с таким составом... кроме промеса ни кого!

      0
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 1 июня 2016, 23:32

      насмешил от души))) тебе никто не даст гарантии такой....7 место это другой разговор

      1
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      Рейтинг: +362

      sargassov 1 июня 2016, 21:21

      Чтобы какой-то клуб стал чемпионом не ЦСКА и не Зенит, он должен быть настолько превосходящим обоих перечисленных, что админресурс, пара случайных панальти, красных карточек и даже допинг проб ничего не смогли бы с ним поделать.

      Вроде как не секрет

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 1 июня 2016, 16:09

      федун и мутко одного поля ягоды

      -1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 1 июня 2016, 14:51

      А Федун может гарантировать тренеру, что когда ему позвонят из администрации президента и скажут снова отдать ведущего футболиста в Зенит, он откажет?

      В России есть 2 клуба которые играют по другим правилам на всех уровнях, это ЦСКА и Зенит. Остальные играют в футбол. При этом я не говорю, что все чемпионства - липовые.

      3
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > molotovcoctail 1 июня 2016, 21:31

      Быстрова.

      1
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      Рейтинг: +36

      Oneninenine 1 июня 2016, 13:46

      Вот это высер ) по другому и не скажешь.

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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 1 июня 2016, 13:09

      А как можно на 100% гарантировать чемпионство не имея сильнейшего состава,,,А то что Бердыев профи он доказал своей работой,,и то что он может достигать наибольшего КПД из того что есть не для кого уже не секрет,разве что Федун этого не замечает,,,,

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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 1 июня 2016, 12:58

      Придурок. Как можно хоть что-то гарантировать в этой стране? Зенит по всем параметром чемпион, и где он? Ростов был в зоне вылета, по ресурсам не сравним и не должен попасть даже в десятку, а он мог стать чемпионом и ему не хватило только победы над Мордовией. Теперь окончательно понятно, что с Федуном Спартак никогда не станет чемпионом.

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