Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов и «Легия» не могут договориться о продлении контракта

    Станислав Черчесов может покинуть «Легию» этим летом. Как сообщает Legia Sport, во вторник российский специалист в Инсбруке встречался со спортивным директором польского клуба Михалом Жевлаковым. Переговоры между сторонами о продлении контракта зашли в тупик.

    Черчесов требует от «Легии» включение в тренерский штаб еще одного специалиста, а также гарантии усиления состава перед стартом квалификационного раунда Лиги чемпионов. Варшавский клуб не уверен в том, что сможет удовлетворить пожелания 53-летнего специалиста и оценивает шансы на пролонгацию соглашения как минимальные.

    Напомним, Черчесов возглавил «Легию» в октябре 2015 года. Тогда команда отставала от лидера национального первенства на 10 очков, однако по итогам сезона стала чемпионом страны и выиграла Кубок.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2016 13:37
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV 1 июня 2016, 17:16

      это дорога в спартак

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 1 июня 2016, 17:14

      Шляхи не хотят платить больше,чем за прошлый сезон

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 1 июня 2016, 16:50

      торгуется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 1 июня 2016, 14:16

      Может опять в Динамо (Москва) хочет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 июня 2016, 14:11

      просит много бабок что ли

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11