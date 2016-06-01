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    Россия проиграла Чехии. Черчесов остался без работы. Дайджест событий дня.


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    Голосов: 0
    01.06.2016 21:33
    ФИФА утвердит новые правила футбола в 2018 году. Моуринью не станет покупать португальцев в «МЮ». Пьянич может стать игроком «Барселоны». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Бердыев не договорился с Федуном по чемпионству «Спартаку»

    Информация от источника, близкого к совету директоров «Спартака», выглядит крайне любопытной, если она правдива. В ней содержатся подробности переговоров между руководством клуба и главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым. Затронуты темы планирования развития команды и административного ресурса соперников. Словом, лучше об этом прочесть полностью и призадуматься.

    Черчесов покинул «Легию»

    Выиграв чемпионат и Кубок Польши, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера «Легии» по обоюдному согласию сторон. Вслед за ним ушел и тренерский штаб. Ранее ходили слухи о том, что руководство не может договориться с Черчесовым о новом контракте – требования специалиста не устроили клуб.

    Моуринью отказался покупать соотечественников в «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уверил болельщиков: португальские игроки при нем пока в клуб не придут. «Я не буду их подписывать», – заявил тренер, положив конец разговорам на эту тему. Ранее сообщалось об интересе «МЮ» к полузащитникам Андре Гомешу («Валенсия») и Жоао Мариу («Спортинг»).

    Бывший игрок ЦСКА перешел в «Интер»

    Защитник «Фенербахче» Джанер Эркин подписал контракт с миланским «Интером», причем достался итальянскому клубу бесплатно, поскольку срок соглашения с «Фенером» у него истек. Выступавший ранее за ЦСКА Эркин будет связан с «Интером» трехлетним контрактом, который вступит в силу с 1 июля нынешнего года.

    Витсель стоит больше, чем вся сборная Венгрии. Испания дороже целой группы F. Денежный рейтинг Евро-2016

    Пьянич хочет в «Барселону»

    Какое нескромное желание у боснийца. Тем не менее, полузащитник «Ромы» Миралем Пьянич захотел поиграть в «Барселоне», которая уже давно за ним следит. Кроме того, боснийского футболиста желают приобрести «Ювентус», «Бавария» и «ПСЖ». Ранее сообщалось, что туринский клуб уже сделал предложение «Роме» на сумму в 38 миллионов евро. Напомним, в 33 матчах Серии А прошедшего сезона Пьянич забил 10 голов и отдал 12 голевых передач.

    Новые правила футбола будут утверждены через два года

    Весной 2018 года за несколько месяцев до чемпионата мира в России изменения в правилах футбола будут утверждены ФИФА. Информацию подтвердил президент организации Джанни Инфантино. Изменения коснутся видеоповторов, отмены правила «тройного наказания» и вопроса о четвертой замене в овертайме. Финальный протокол будет утвержден не только для чемпионата мира, а для всех турниров.

    Бердыев летит в Ростов-на-Дону на последние переговоры

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев проведет финальные переговоры с клубом. Бердыев готов и дальше работать в команде из Ростов-на-Дону, руководству осталось лишь рассчитаться с игроками и тренерским штабом по премиальным и предоставить наставнику финансовые гарантии на следующий сезон. Ранее ходило множество слухов о назначении Бердыева в «Спартак», но попытки красно-белых заполучить тренера «Ростова» успехом не увенчались.

    Сборная России проиграла Чехии товарищеский матч

    Знакомые все лица поучаствовали в ключевых эпизодах в этой игре: началось все с гола Александра Кокорина Петру Чеху, но во втором тайме два Томаша – Росицки и Нецид – забили по мячу в ворота Гилерме. Таким образом, предпоследний товарищеский матч перед Евро-2016 сборная России проиграла Чехии со счетом 1:2. Следующая игра состоится 5 июня, соперником нашей команды станет Сербия на стадионе «Луи II» в Монако. Матч начнется в 19:00 по Москве.

    Кокорин забил классный гол Чеху, Нецид принес чехам победу над Россией. Ключевые моменты товарищеского матча

    Есть ли жизнь без Дзагоева? Как будет играть сборная России на Евро

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter сборной Чехии, sport-al.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +94

      Виталич 2 июня 2016, 11:25

      че вы ноете..нормально сыграли..ребята под нагрузкой..потенциал есть..все будет нормально..

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 июня 2016, 10:19

      Чехи были быстрее, свежее. Наша защита не успевала. Если бы чехи захотели и прибавили, счет был бы неприличным. Как говорилось и раньше состав сборной России подобран по дружескому принципу и по принципу свежих паспортов, а
      сильнейший состав остался к сожалению дома.

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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 2 июня 2016, 09:35

      Я верю в сборную России)Хотя и не смотрю ее товарищеские матчи))

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      Рейтинг: +14

      subbdim 2 июня 2016, 09:31

      какая игра такой и счет

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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 2 июня 2016, 08:58

      А что мы ждали? Правильно-ничего. Парни классно сыграли с Гусом. Парни пролетели патом на Евро. Парни пролетели в Бразилии. И в основном эти парни опять на Евро. Издеваются над болельщиками и все. В сборной тихоходы защита, вылетевшие из премьер лиги а серебряного призера чемпа ни одного. Слов нет.

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      Рейтинг: +368

      mik1954 2 июня 2016, 08:48

      Все повторяется, т.е. игры ни какой....

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      Рейтинг: +348

      343443 2 июня 2016, 08:31

      Опять позориться едут

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 2 июня 2016, 08:15

      Опять позориться едут

      1
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 2 июня 2016, 08:01

      Хотели как лучше,получилось как всегда

      2
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      Рейтинг: +11

      AR!$tOCRAt 2 июня 2016, 07:40

      У наших нет шансов на евро :(

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