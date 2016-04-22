Роналду получил травму. Пеев ушел из «Амкара». Дайджест событий дня

Роналду пропустит матч с «Райо Вальекано», но сыграет с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о сроках восстановления нападающего мадридцев Криштиану Роналду. Напомним, что у форварда «сливочных» сегодня была выявлена мышечная травма. «Криштиану очень сильно хотел принять участие в поединке. У него ничего серьезного, однако играть в подобном случае противопоказано. Он останется в Мадриде, где будет готовиться к в игре с «Манчестер Сити». Хорошо, что у нас есть такой игрок, который постоянно амбициозен и всегда хочет помочь команде», – сказал Зидан.

Муса сыграет на Олимпиаде в Бразилии

Нападающий ЦСКА и сборной Нигерии Ахмед Муса примет участие в Олимпийских играх-2016. Об этом сообщил журналист BBC Олувашина Океледжи. Помимо игрока армейцев нигерийской команде помогут полузащитник «Челси» Джон Оби Микел и форвард «Уотфорда» Одион Игало. Напомним, что в этом году Олимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.

Пеев объявил об уходе из «Амкара» из-за конфликта с Гаджиевым

Полузащитник «Амкара» Георги Пеев заявил, что разорвал действующий контракт с пермским клубом из-за ссоры с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым после матча 1/2 финала Кубка России с «Зенитом». Напомним, что болгарский футболист выступал в составе красно-черных с 2007 года. «Я после этого матча вообще закончил с футболом. Я не буду больше выступать за «Амкар», контракт с клубом разорван. После игры в раздевалке, когда Гаджиев начал орать, почему я руку не даю, ответил, потому что у тебя есть вина за мой незабитый пенальти, когда я не чувствую доверия с твоей стороны. Он ответил грубо. Я тоже. Так все началось», – сказал Пеев.

Клозе может перейти в «Нью-Йорк Ред Буллз»

Немецкий нападающий «Лацио» Мирослав Клозе может продолжить свою карьеру в США. Он заинтересовал американский клуб «Нью-Йорк Ред Буллз». После окончания текущего сезона в Серии А Клозе может перебраться за океан. 37-летний немец не против завершить карьеру в США, но в Риме готовы сделать ему предложение о продлении контракта еще на один сезон.

Годин не сыграет против «Баварии»

Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин не сможет принять участие в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии». У 30-летнего футболиста выявлено растяжение мышцы правого бедра. На восстановление уругвайца уйдет порядка 10-15 дней. Таким образом, Годин пропустит ближайший матч чемпионата Испании против «Малаги», а также поединок в Лиге чемпионов против «Баварии».

Селихов – трансферная цель «Спартака»

Руководство «Спартака» выразило серьезную заинтересованность в покупке голкипера «Амкара» Александра Селихова. Сообщается, что красно-белые приняли принципиальное решение сделать российского вратаря трансферной целью в летнее трансферное окно. Напомним, что контракт Селихова с пермским клубом рассчитан до 2018 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ он провел 17 матчей, в шести из которых отстоял на ноль.

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Семин – кандидат на пост наставника «Рубина»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в ближайшее время может возглавить «Рубин». Руководство казанского клуба рассматривает ряд тренеров, которые могут сменить на посту наставника команды Валерия Чалова. Одним из кандидатов является Семин, ушедший прошлой осенью из «Анжи». Напомним, ранее стало известно об интересе клуба из Татарстана к румынскому специалисту Георге Хаджи.

«Бавария» начала переговоры о покупке Хуммельса

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс летом может сменить клубную прописку. Мюнхенская «Бавария» начала переговоры с «Боруссией» по этому поводу. Сообщается, что сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.27-летний защитник является воспитанником школы «Баварии». В «Боруссию» он перебрался в 2009 году, а сумма трансфера тогда составила четыре миллиона евро.

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