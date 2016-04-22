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    Цитата дня. Промес отжег в интервью


    0
    Голосов: 0
    22.04.2016 15:40
    Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал массу странных и интересных вещей. «Бомбардир» показывает главную цитату голландца и приводит другие веселые слова Квинси.

    Квинси Промес в интервью «Матч ТВ» рассказал, что готов был выкинуть Дзюбу из самолета, если бы время возвращалось назад. Голландец поддерживает болельщиков и понимает их недовольство текущим положением «Спартака». Промес отметил, что «Спартаку» нужно многое сделать для победы в чемпионате, существенно прибавлять в игре и не расстраивать собственных фанатов. Аленичева же Квинси считает интеллигентным тренером, а Луи ван Гаала – одним из лучших специалистов в мире. Оказывается, наставник любит на тренировках заставлять всех играть левой ногой. Но главные слова Промеса связаны с принципиальным соперником «Спартака» – ЦСКА.

    Источник: «Матч ТВ»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко, cskanews.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +34

      propter 30 апреля 2016, 15:47

      Промес, правильно, к проституткам не переходи ни за что.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 24 апреля 2016, 22:57

      Неплохо так расположиться на законном 7м месте и говорить такое.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever 24 апреля 2016, 15:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все футболисты хотят титулы,он понимает что в спартаке их не будет,поэтому если предложат в ЦСКА пойти,сам к руководству побежит просить,что бы отпустили.

      -6
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 23 апреля 2016, 13:17

      нда.... интервью от бога

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 23 апреля 2016, 09:02

      Промес - красава! Так держать!! Верим в тебя!!!

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 апреля 2016, 21:06

      Ой и как хорошо сказал то.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      IBROSHKA 22 апреля 2016, 19:06

      Деньги портят людей

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1009

      OOOVVV. 22 апреля 2016, 17:41

      Промес,таких чуваков в ЦСКА не берут,спи и завидуй спокойно!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +158

      ivan199103 22 апреля 2016, 17:23

      Это он про Широкова?

      5
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 22 апреля 2016, 17:12

      Молодец чувак!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +649

      MichelWB > Romio-xxx 22 апреля 2016, 21:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чувак - кастрированный баран. Чувак среди поросят - жесть!

      -4
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