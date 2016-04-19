Виллаш-Боаш, Смолов, Широков и другие герои и антигерои – в обзоре жгучего 24-го тура РФПЛ

Герой: Андре Виллаш-Боаш («Зенит»)

Конечно, в самом роскошном матче очередного тура как всегда был шикарен Халк, крут Маурисио и безжалостен Дзюба. Но в таких играх следует выделить, прежде всего, работу тренера, чья команда, по сути, провалила первый тайм, но великолепно вернулась во втором. «Зенит» и «Спартак» обменялись голами в начале матча (Витсель – Попов), затем красно-белым вновь удалось подловить питерский клуб на неудачном выполнении офсайда, и после точного удара Глушакова первый тайм остался за спартаковцами, причем счет мог быть и покрупнее.

Спартаковские мечты растаяли сразу же после перерыва – уже на второй минуте Халк убежал один на один с Ребровым и сравнял счет, а в середине второго тайма «Спартак» приговорили Дзюба и Маурисио, а добил в конце игры Хави Гарсия – 5:2. «Второй тайм был невероятным», – сиял тренер «Зенита», впервые обыграв «Спартак» во главе клуба из Санкт-Петербурга, и сократил расстояние до ЦСКА уже до одного очка. Вот и очередной успех Андре Виллаш-Боаша, которого критикуют в основном те, кто соскучился по Кержакову.

Антигерой: Роман Широков (ЦСКА)

Семь мячей вполне могло быть забито еще в одном безумном субботнем матче, но «Локомотиву» и ЦСКА удалось реализовать лишь по одному моменту, хотя создали они их предостаточно. Гол капитана «Локо» Чорлуки не стал победным, потому что его команда очень устала и в концовке встречи не уследила за Оланаре, который сумел добить мяч в ворота с близкого расстояния. «Локомотив» не обыграл армейцев уже в девятом матче подряд, но мог и проиграть, если бы вышедший на замену Роман Широков реализовал выгоднейший момент, а не задумал делиться мячом с партнером. А в самом конце капитан сборной России умудрился не попасть в ворота с нескольких метров, хотя в этом моменте зафиксировали офсайд. Удручает и то, что Широков за свои 14 минут не отдал и 50% точных передач, так что нахождение этого полузащитника в команде все больше кажется навязанным извне решением. А до Евро-2016 осталось меньше двух месяцев.

Герой: Федор Смолов («Краснодар»)

Шесть голов в последних трех матчах – Федор настроен решительно. Забив 13-й гол в сезоне, он сравнялся с лучшими бомбардирами РФПЛ – Промесом и Халком, а своей команде принес тяжелейшую победу над «Тереком» на выезде. Справедливости ради, свой точный удар Смолов нанес из офсайда, но грозненцы на этот раз сыграли довольно средне, а гости спокойно довели дело до победы. «Краснодар» нанес «Тереку» первое домашнее поражение в сезоне и вклинился в группу из пяти претендующих на чемпионство команд, а шансы подопечных Рашида Рахимова на место в еврокубках слегка померкли. Ожидаемая неудача, поскольку «Краснодар» они не могут обыграть уже четыре года. Ну а фанаты «Терека» отличились со знаком минус, сорвав послематчевое интервью Олега Кононова.

Герой: Алексей Померко («Крылья Советов»)

Победу «Крылья Советов» вырвали у «Динамо» на последних секундах матча, и все внимание было приковано к тройке героев эпизода – Молло пробил в перекладину, Бато скинул мяч под удар Бруно, а тот не промахнулся с близкого расстояния. Впрочем, гол был забит отчасти случайно, так что мы выделим настоящего воина центра поля в их составе: Алексей Померко совершил три удачных отбора и целых восемь перехватов (крутой показатель в таком матче для центрального полузащитника), собрал на себе четыре фола и даже успевал раздавать обостряющие передачи и бить по воротам. Словом, очень классный матч 25-летнего футболиста, который помог своей команде увезти из Химок важнейшую победу, «Динамо» же проиграло дома четвертый раз подряд и откатилось на 12-е место. До зоны стыковых матчей осталось лишь одно очко.

Герой: Руслан Мухаметшин («Мордовия»)

Вышел на 52-й минуте, забил на 53-й – все, что нужно знать о главном герое игры «Мордовия» – «Амкар». Руслан Мухаметшин спас ничью саранской команде, которая до его появления на поле уступала пермякам в один мяч (отличился Джикия). До перерыва получше действовал «Амкар», во втором тайме уже «Мордовия» могла вырвать победу, но обе команды так и остались при своих грустных сериях – пермский клуб выиграл всего два выездных матча из 35 (!) последних, а саранский – продлил безвыигрышную серию в сезоне до девяти игр.

Герой: Денис Тумасян («Уфа»)

Важнейший для «Уфы» матч против одного из конкурентов за место в элите выиграл центрдеф Денис Тумасян: он уже на третьей минуте забил, как оказалось, победный гол в ворота «Анжи» и в дальнейшем действовал полезнее абсолютно любого защитника на поле (четыре перехвата, семь выносов, два заблокированных удара и даже парочка длинных точных передач). В самой концовке победный счет укрепил Зубарев, и уфимцы оторвались от зоны вылета уже на шесть очков. А не проиграй они месяц назад у себя дома московскому «Динамо» – были бы сейчас и вне зоны стыков.

Антигерой: Сердар Азмун («Ростов»)

Забей «иранский Месси» хотя бы один из двух своих супермоментов, наверняка вопрос о победителе был бы снят раньше – «Ростов» бы еще не раз поймал на контратаках раскрывшуюся «Кубань». А так, пришлось тянуть до 81-й минуты, когда мяч с близкого расстояния в ворота добил Гацкан. Помимо двух промахов из выгодных ситуаций, Сердар Азмун довольно часто ошибался и не сделал ни одного обостряющего паса, да и в створ ворот попал лишь однажды. Грустно было за этим наблюдать, поскольку талантлив иранец не по годам. Впрочем, его команда вернула себе лидерство, довела серию без пропущенных голов аж до семи матчей и впервые с 1992 (!) года обыграла «Кубань» в Краснодаре.

Герой: Сергей Рыжиков («Рубин»)

В последнем матче тура зрелищных моментов было мало, но хотя бы два ярких эпизода зрители матча между «Уралом» и «Рубином» увидели, правда, болельщиков на екатеринбургском стадионе они никак не порадовали – в первом тайме Сергей Рыжиков вытащил пенальти, пробитый Асеведо, а на 75-й минуте швед Бергстрем точно пробил головой после розыгрыша углового и принес победу казанскому клубу. «Рубин» продлил традицию – забивать «Уралу» в каждом матче, а заодно и наконец-то выиграл в гостях.

Символическая сборная 24-го тура РФПЛ:

Результаты 24-го тура РФПЛ:

«Мордовия» – «Амкар» – 1:1

«Терек» – «Краснодар» – 0:1

«Локомотив» – ЦСКА – 1:1

«Зенит» – «Спартак» – 5:2

«Уфа» – «Анжи» – 2:0

«Динамо» – «Крылья Советов» – 0:1

«Кубань» – «Ростов» – 0:1

«Урал» – «Рубин» – 0:1

Расписание 25-го тура:

23 апреля (суббота): «Крылья Советов» – «Урал», «Спартак» – «Мордовия», «Рубин» – «Терек»

24 апреля (воскресенье): «Амкар» – «Локомотив», «Краснодар» – «Уфа», ЦСКА – «Динамо», «Ростов» – «Зенит»

25 апреля (понедельник): «Анжи» – «Кубань»

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Кого мы точно не увидим в следующем туре:

В 25-м туре из-за дисквалификации не сыграют следующие футболисты: Рыков («Мордовия»), Макеев, Глушаков (оба – «Спартак»), Денисов («Локомотив»), Могилевец («Ростов»).

Все голы 24-го тура РФПЛ