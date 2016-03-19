ЦСКА вернул себе лидерство в РФПЛ. «Лестер» приблизился к чемпионству в АПЛ. Дайджест событий дня

ЦСКА вновь на первом месте в таблице РФПЛ

Нулевая ничья в пятничном матче «Амкар» – «Ростов» открывала красно-синим путь на вершину, требовалось лишь обыграть дома «Кубань», что ЦСКА с успехом и сделал, забив два безответных гола и позволив нанести по своим воротам всего лишь один удар за всю игру. Дубль оформил Ахмед Муса, причем второй его мяч стал 50-м в составе российского клуба. Ранее «Урал» с громадным трудом выстоял в матче с «Тереком» и увез из Грозного ничью 1:1, а «Динамо» с минимальным счетом переиграло на выезде «Уфу».

Уфа – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Бечирай, 28.

Терек (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Дорожкин, 19; 1:1 – Иванов, 33.

ЦСКА (Москва) – Кубань (Краснодар) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Муса, 21; 2:0 – Муса, 81.

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Рейнгольд считает, что «Спартак» все еще может побороться за чемпионство

По мнению футбольного эксперта Валерия Рейнгольда, московский «Спартак» способен замахнуться на золотые медали в нынешнем сезоне, если сможет выиграть и следующий матч. «Как бы странно это ни прозвучало, в случае победы над «Ростовом» спартаковцы могут включиться в борьбу за золотые медали. Пациент скорее жив. Все зависит от игры «Спартака», и не нужно ни на кого смотреть. В игре с «Анжи» «Спартак» принес радость своим болельщикам, от этого и нужно плясать», – уверен Рейнгольд. На данный момент красно-белые идут на третьем месте в РФПЛ и отстают от лидирующего в чемпионате ЦСКА на семь баллов.

«Лестер» временно увеличил отрыв от второго места в АПЛ до восьми очков

Главному претенденту на чемпионство в английской Премьер-лиге снова хватило всего одного забитого мяча, чтобы набрать очередные три очка и стать еще ближе к заветной мечте. На этот раз «Лестер» переиграл в гостях «Кристал Пэлас» благодаря голу Мареза и временно оторвался от идущего вторым «Тоттенхэма» на восемь очков. Вот что творит признание Эмиля Хески! Свой матч этого тура «шпоры» проведут завтра против «Борнмута». Кроме того, сегодня «Арсенал» переиграл на выезде «Эвертон», а «Челси» с огромным трудом добился домашней ничьей в битве с «Вест Хэмом». Позже закончились еще несколько игр 31-го тура.

Челси – Вест Хэм – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Ланзини, 16; 1:1 – Фабрегас, 45; 1:2 – Кэрролл, 62; 2:2 – Фабрегас, 88 (с пенальти).

Кристал Пэлас – Лестер – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Марез, 34.

Эвертон – Арсенал – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Уэлбек, 7; 0:2 – Ивоби, 42.

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Сенсация в Испании: «Атлетико» уступил в Хихоне

Несмотря на роскошнейший гол со штрафного Антуана Гризманна, «Атлетико» уехал из Хихона без очков, причем за 12 минут до конца матча еще вел в счете, а затем упустил не только победу, но и ничью. Теперь у лидирующей в испанском чемпионате «Барселоны» есть отличный шанс увеличить отрыв от второго места уже на 11 очков, для этого потребуется переиграть завтра в гостях «Вильярреал». Также сегодня завершились еще несколько матчей 30-го тура Примеры.

Спортинг – Атлетико – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гризманн, 29; 1:1 – Санабрия, 79; 2:1 – Кастро, 89.

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Турнирная таблица Примеры

Диаби сыграл в футбол впервые за полтора года

Залечив, наконец, свои бесконечные травмы, полузащитник «Марселя» Абу Диаби вышел на поле в официальном матче впервые с 23 сентября 2014 года – с того времени, когда француз еще выступал за «Арсенал». В пятницу Диаби сыграл 12 минут во встрече против «Ренна», которая катастрофически завершилась для его клуба – «Марсель» проиграл со счетом 2:5 и продлил безвыигрышную домашнюю серию до 13 (!) матчей.

Беспорядки в Марселе. Город, где Россия сыграет с Англией

Халк поздравил Кокорина по-русски

Форвард «Зенита» Александр Кокорин отпраздновал сегодня свое 25-летие, а его одноклубник Халк поздравил футболиста сборной России в Instagram сразу на трех языках – помимо португальского и английского еще и на русском. «Поздравляю, друг! Желаю тебе здоровья и мира! С днем рождения», – написал Халк у себя на странице.

Месси откроет ресторан в виде небольшого города

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси решил открыть ресторан, который будет оформлен в виде настоящего мини-города: по замыслу аргентинца в него будут включены кинотеатр, парикмахерская, бар, газетный киоск, продуктовый магазин и даже церковь. Все это посетители ресторана смогут увидеть на одной территории. Заведение площадью 1000 квадратных метров будет открыто в Барселоне и получит название «Bellavista del Jardin del Norte».

«Я человек-колбаса», – заявил Раньери

Одна из английских мясных лавок использовала фамилию главного тренера «Лестера» Клаудио Раньери для названия колбасы. Создавший ее мясник из Лестера объявил, что колбаса получилась очень сытной, а в ее состав вошли фенхель, чеснок и перец. «Я плачу за пиццу, вы платите за колбасу. Я являюсь человеком-колбасой», – прокомментировал эту новость Раньери, который и раньше не скрывал своей симпатии к колбасным изделиям.