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    Хески: «Недавно я пожертвовал деньги «Лестеру»

    Бывший игрок «Ливерпуля» Эмил Хески признался, что еще недавно он пожертвовал «Лестеру» 100 тысяч фунтов.

    «Если бы не «Лестер», чего бы я достиг? Я пришел в этот клуб еще ребенком и многим ему обязан. Я просто почувствовал, что должен сделать это. Я перевел деньги абсолютно безвозмездно, потому что клуб находился в плачевном состоянии и испытывал проблемы с финансами. Было больно видеть мой первый клуб в таком состоянии», — сказал футболист.

    Напомним, что Хески начинал карьеру в составе «лис», после чего перешел в «Ливерпуль».

    Источник: Daily Star

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    19.03.2016 10:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 15:30

      Это пожертвование было произведено ещ

      0
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Aztec58 19 марта 2016, 15:31

      Это пожертвование было произведено ещё в 2002 году.

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 19 марта 2016, 13:30

      Нужно было акции клуба брать.

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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 > Kano 19 марта 2016, 15:04

      У него они и без этого есть наверное ;)

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