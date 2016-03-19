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    АПЛ. «Челси» вырвал ничью у «Вест Хэма», «Лестер» победил «Кристал Пэлас»

    В матче 31-го тура АПЛ «Челси» в родных стенах сыграл вничью с «Вест Хэмом» – 2:2. Дубль в составе синих оформил Сеск Фабрегас.

    В других встречах «Лестер» одержал минимальную победу над «Кристал Пэлас», «Сток Сити» взял верх над «Уотфордом», «Норвич» на выезде был сильнее «Вест Бромвича».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур

    Челси – Вест Хэм – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ланзини, 16; 1:1 – Фабрегас, 45; 1:2 – Кэрролл, 62; 2:2 – Фабрегас, 88 (с пенальти).

    Кристал Пэлас – Лестер – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Марез, 34.

    Уотфорд – Сток Сити – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уолтерс, 18; 0:2 – Хоселу, 51; 1:2 – Дини, 86.

    Вест Бромвич – Норвич – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Брэди, 50.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2016 19:56
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 19 марта 2016, 21:24

      Отскок Челси с помощью слепого судьи.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 19 марта 2016, 20:10

      Отскок??

      0
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