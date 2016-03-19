АПЛ. «Челси» вырвал ничью у «Вест Хэма», «Лестер» победил «Кристал Пэлас»

В матче 31-го тура АПЛ «Челси» в родных стенах сыграл вничью с «Вест Хэмом» – 2:2. Дубль в составе синих оформил Сеск Фабрегас.

В других встречах «Лестер» одержал минимальную победу над «Кристал Пэлас», «Сток Сити» взял верх над «Уотфордом», «Норвич» на выезде был сильнее «Вест Бромвича».

Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур

Челси – Вест Хэм – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ланзини, 16; 1:1 – Фабрегас, 45; 1:2 – Кэрролл, 62; 2:2 – Фабрегас, 88 (с пенальти).

Кристал Пэлас – Лестер – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Марез, 34.

Уотфорд – Сток Сити – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уолтерс, 18; 0:2 – Хоселу, 51; 1:2 – Дини, 86.

Вест Бромвич – Норвич – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Брэди, 50.

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