Тер Штеген заменит Де Хеа в «МЮ». «Челси» договаривается с Ибрагимовичем. Дайджест событий дня

«Манчестер Юнайтед» нашел замену Де Хеа

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заинтересовал «Манчестер Юнайтед». Источник отмечает, что клуб видит в 23-летнем немце замену Давиду Де Хеа, которого хочет приобрести «Реал». В текущем сезоне тер Штеген провел в составе «Барселоны» 19 матчей, в которых пропустил 23 гола, при этом в пяти встречах немец сохранил свои ворота на замке.

«Зенит» готов отпустить Халка за 100 миллионов

Нападающий «Зенита» Халк может покинуть питерский клуб, если за него будет предложено 100 миллионов евро. Такая сумма отступных прописана в контракте бразильца с клубом. «Отступные за Халка составляют 100 миллионов евро. Столько же, сколько и за Акселя Витселя», - сообщил источник, приближенный к сине-бело-голубым.

Цифра дня: сколько стоит Халк

Облак установил рекорд КЕЧ и ЛЧ

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» обыграл ПСВ в серии пенальти со счетом 8:7. Ворота мадридцев в этой игре защищал Ян Облак, который стал первым голкипером в истории Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов, который выиграл две послематчевые серии одиннадцатиметровых подряд.

«Челси» начал переговоры с Ибрагимовичем

«Челси» предложил форварду «ПСЖ» Златану Ибрагимовичу двухлетний контракт. В планах лондонского клуба подписать шведа в качестве свободного агента, так как его соглашение с парижанами истекает летом 2016 года. Сообщается, что в Лондоне Ибрагимович будет зарабатывать 11,5 миллиона евро в год.

«Я не играл в «Аталанте», потому что у президента были проблемы с головой». Интервью Коштиньи – о симуляциях Роналду, Семине и драках

Раньери хочет закончить свою тренерскую карьеру в «Лестере»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери заявил, что синие могут стать его последним клубом в карьере. «Мне хорошо в «Лестере» и я не думаю об уходе. Думаю, этот клуб станет моим последним. Надеюсь, что мне предложат длительный контракт на шесть или семь лет и я смогу закончить здесь свою тренерскую карьеру», - сказал итальянский специалист.

Капелло может сменить Конте у руля сборной Италии

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло и наставник «Болоньи» Роберто Донадони являются главными претендентами на то, чтобы возглавить сборную Италии по окончании Евро-2016. Также встать у руля итальянской команды после турнира во Франции могут встать Клаудио Раньери («Лестер»), Джампьеро Вентура («Торино») или экс-защитник «Интера» Марко Матерацци.

Массовая драка в матче «Сибири» и «Торпедо»

В матче 26 тура ФНЛ «Сибирь» на своем поле не смогла обыграть одного из аутсайдеров лиги армавирское «Торпедо» (2:2). По ходу матча главным арбитром встречи было показано шесть желтых и две красных карточки игрокам обеих команд, а также назначено три пенальти в ворота хозяев. В самой концовке встречи у ее участников сдали нервы, что послужило причиной массовой драки на поле, вследствие чего на газоне оказались и тренерские штабы и персонал команд.

Жесть дня: массовая драка в матче «Сибири» и «Торпедо». Карпин в деле!

Финал Кубка России-2016 может состояться в начале мая

Финальный матч Кубка России-2016 может состояться 2 мая. Напомним, игра решающий матч турнира пройдет в Казани. Если будет утверждена именно эта дата, то обладатель Кубка России выяснится за четыре тура до окончания чемпионата России. Полуфинальные пары Кубка России выглядят следующим образом: «Зенит» — «Амкар» и ЦСКА — «Краснодар».