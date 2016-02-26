Разрушители мифов. 10 красивых побед российских клубов зимой и ранней весной

Кубок Кубков-1992/93, 1/4 финала

Дата: 2 марта 1993 года

Матч: "Фейеноорд" - "Спартак" - 0:1

Гол: 0:1 – Пятницкий, 37.

Голландцы были сильны, но не страшны одному из фаворитов турнира, расколотившему за несколько месяцев до этого грозный "Ливерпуль". "Спартак" перед первым официальным матчем сезона-1993 еще и столкнулся с дополнительными трудностями, когда сразу десять игроков были вызваны в сборную России для участия в турне по США, причем вся десятка вернулась в расположение клуба лишь за неделю до первой игры с "Фейеноордом". Впрочем, это не помешало достойно отыграть и победить, а в ответном матче "Спартак" добился еще более убедительного результата (3:1), однако в полуфинале обидно поскользнулся на "Антверпене".

Кубок УЕФА-1997/98, 1/4 финала

Дата: 3 марта 1998 года

Матч: "Аякс" - "Спартак" - 1:3

Голы: 0:1 – Ширко, 26; 0:2 – Ширко, 52; 1:2 – Арвеладзе, 57; 1:3 – Кечинов, 84.

Один из самых роскошных матчей в российской еврокубковой истории также состоялся против голландской команды, только на этот раз "Спартаку" противостоял блистательный "Аякс" с несокрушимым ван дер Саром, легендарным Блиндом, знаменитыми братьями де Бурами, умницей Витчге, забивным Арвеладзе и гениальным Лаудрупом. "Спартак", будучи по оценкам специалистов аутсайдером в этой паре, вышел на поле в непривычной красно-черной форме и в присутствии 50 тысяч зрителей на "Амстердам-Арене" полностью разрушил голландскую машину умными комбинациями и острейшими контратаками.

Александр Ширко навеки был записан в "убийцы "Аякса", а издевательский гол Кечинова в ближний угол ван дер Сару потом вспоминали даже на Евро-2008, когда нечто подобное со знаменитым голкипером сотворил Андрей Аршавин в том самом памятном четвертьфинале. "Спартак" выиграл и вторую встречу в Москве, но в полуфинале не смог сдержать Роналдо и остановился в одном шаге от решающего матча.

Кубок УЕФА-2004/05, 1/16 финала

Дата: 17 февраля 2005 года

Матч: ЦСКА – "Бенфика" - 2:0

Голы: 1:0 – Карвальо, 11; 2:0 – Вагнер Лав, 60.

Домашняя игра состоялась в Краснодаре, где вовсю разыгрались теплолюбивые бразильцы из ЦСКА. Мячи Карвальо и Вагнера обеспечили комфортный перевес перед ответным матчем, а в Португалии все вопросы снял хитрый розыгрыш штрафного и точный удар Игнашевича ("Бенфика" забила ответный гол и вырвала лишь ничью). ЦСКА в конечном итоге и завоевал первый евротрофей в истории российского футбола, а португальцы годом позже добрались до четвертьфинала Лиги чемпионов, устранив с дороги "МЮ" (в группе) и "Ливерпуль" (в 1/8 финала)

Кубок УЕФА-2007/08, 1/16 финала

Дата: 13 февраля 2008 года

Матч: "Зенит" - "Вильярреал" - 1:0

Гол: 1:0 – Погребняк, 63.

Второй Кубок УЕФА тремя годами позже привез в Россию санкт-петербургский "Зенит", переигравший еще зимой мощный "Вильярреал" с Годином, Касорлой, Нихатом, Пиресом и Томассоном. Защита питерцев во главе с новичком Романом Широковым сбоев почти не давала, а единственный гол записал на свой счет Павел Погребняк. Супердраматичный ответный матч завершился поражением "Зенита" (1:2), но результат позволил пройти дальше, а затем действующий чемпион России смел по пути к трофею "Марсель", "Байер", "Баварию" и "Рейнджерс". Интересно, как же это на столь впечатляющих результатах "Зенита" не сказалось "отсутствие игровой практики в начале сезона"?

Кубок УЕФА-2008/09, 1/16 финала

Дата: 18 февраля 2009 года

Матч: "Зенит" - "Штутгарт" - 2:1

Голы: 1:0 – Хусти, 2; 1:1 – Гомес, 15; 2:1 – Тимощук, 45+3.

Добывать первую победу в 2009-м "Зениту" предстояло уже без уехавшего в "Арсенал" Андрея Аршавина, зато сразу на второй минуте игры со "Штутгартом" отличился новичок Саболч Хусти, пусть в дальнейшем венгр в команде так и не закрепился. Несмотря на быстрый гол, в первом тайме "Зенит" выглядел довольно бледно и вскоре пропустил ответный мяч, но сумел забить ближе к перерыву, а во второй половине игры не раз был близок к тому, чтобы увеличить свое преимущество. Со счетом 2:1 в Германию ехать было опасно, но питерский клуб добыл такой же результат и в Штутгарте. Жаль, что в четвертьфинал нашу команду не пустил "Удинезе".

Кубок УЕФА-2008/09, 1/16 финала

Дата: 26 февраля 2009 года

Матч: ЦСКА - "Астон Вилла" - 2:0

Голы: 1:0 – Жирков, 61; 2:0 – Вагнер Лав, 90+3.

До четвертьфинала не добрались и "армейцы", уступившие в 1/8 финала "Шахтеру", однако первый этап плей-офф они уверенно преодолели под руководством нового тренера Зико и с 17-летним Георгием Щенниковым на левом фланге обороны. ЦСКА выглядел очень солидно и в первом матче против "Астон Виллы", но на выезде добился лишь ничьей (1:1), зато дома победил без особых вопросов, хотя помогли и англичане, которые оставили дома сразу пятерых игроков английской сборной. Впрочем, традиционное наплевательское отношение представителя АПЛ к евротурниру рангом ниже Лиги чемпионов в угоду борьбе за четверку в чемпионате ничего бирмингемскому клубу не дало – "Вилла" финишировала лишь шестой.

Лига чемпионов-2009/10, 1/8 финала

Дата: 16 марта 2010 года

Матч: "Севилья" - ЦСКА – 1:2

Голы: 0:1 – Нецид, 39; 1:1 – Перотти, 41; 1:2 – Хонда, 55.

Спустя год Россия была представлена в четвертьфинале Лиги чемпионов, опять-таки, как же это смогло произойти, если в Испании чемпионат в самом разгаре, а у нас еще не начался? А просто ЦСКА здорово подготовился к плей-офф, сделал отличное приобретение в лице японца Хонды и после домашней ничьей 1:1 разобрался с испанцами на выезде, не придумывая себе оправданий на случай неудачи. Отбив стартовый натиск "Севильи", "армейцы" уверенно подвинули игру к воротам соперника и открыли счет ближе к концу первого тайма, правда, тут же пропустили. Победным же стал как раз выстрел со штрафного Хонды через десять минут после перерыва. Севильский клуб, как ни пытался, больше забить не смог, поэтому на следующей стадии ЛЧ наконец-то повстречались "русский Моуринью и португальский Слуцкий". Победа в двухматчевом противостоянии, а затем и во всем турнире досталась "Интеру".

Лига Европы-2010/11, 1/16 финала

Дата: 17 февраля 2011 года

Матч: "Базель" - "Спартак" - 2:3

Голы: 1:0 – Фрай, 36; 2:0 – Штреллер, 41; 2:1 – Д.Комбаров, 61; 2:2 – Дзюба, 70; 2:3 – Ананидзе, 90+2.

Еще через год зимой знатно порезвились "красно-белые", давно уже не шумевшие в еврокубках. К перерыву "Спартак" горел в два мяча из-за глупых ошибок в обороне, но здорово перестроился во втором тайме и под чутким руководством маэстро Алекса сравнял результат, а в добавленное время вырвал волевую победу после точного удара Ананидзе со штрафного. И подтвердил, что никакое "начало сезона" не может стать помехой, если вовремя проявить характер и умело воспользоваться чужими ошибками. Кстати, на следующей стадии "Спартак" снова уничтожил "Аякс", но настрадался в четвертьфинале от главного монстра турнира в лице "Порту" с Гуарином, Хамесом, Халком и Фалькао.

Лига Европы-2012/13, 1/16 финала

Дата: 14 февраля 2013 года

Матч: "Зенит" - "Ливерпуль" - 2:0

Голы: 1:0 – Халк, 69; 2:0 – Семак, 72.

А вот и еще одно доказательство того, что обыгрывать большие клубы зимой можно и нужно, причем, если б еще чуть повезло с реализацией, то встреча на "Энфилде" стала бы для обеих команд пустой формальностью. Впрочем, да, мы совсем забыли о том, что "Ливерпуль" - уже не тот" (пусть и с Джеррардом и Суаресом), а главное – на Лигу Европы англичане плевать хотели, так что осталось только устыдиться радости после столь уверенной победы. Впрочем, в ответной игре Суарес не кусался, но топтался на Губочане, заодно оформив дубль, а "немотивированные" мерсисайдцы едва не выбили "Зенит" из турнира, выиграв со счетом 3:1. Но, видимо, недостаточно хотели.

Лига Европы-2012/13, 1/16 финала

Дата: 14 февраля 2013 года

Матч: "Атлетико" - "Рубин" - 0:2

Голы: 0:1 – Карадениз, 6; 0:2 – Орбаис, 90+5.

Ну а в тот же день 14 февраля и через несколько часов после победы "Зенита" над "Ливерпулем" впору было влюбиться в казанский "Рубин", которому никогда не требовалось быть "самой играющей командой России", чтобы снимать скальп с топ-клубов, а не позориться на евроарене. Все та же история о тактической готовности, хитрости и командном классе, при помощи чего казанцам удалось сначала быстро повести в счете, затем спокойно отбить атаки будущего финалиста Лиги чемпионов, а в добавленное время подловить соперника на ошибке, забив самый курьезный гол всего евросезона.

[cr]